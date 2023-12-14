ألفا روميو تعلن عن أول سيارة دفع رباعي كهربائية، ميلانو

كشفت شركة ألفا روميو رسميًا عن اسم أول سيارة رياضية حضرية (SUV) كهربائية بالكامل، والتي ستُطلق عليها اسم ميلانو. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تهدف فيه شركة صناعة السيارات الإيطالية العريقة إلى ترسيخ مكانتها كشركة مصنعة للسيارات الفاخرة. وواجهت شركة ألفا روميو، التي تتمتع بتاريخ غني في رياضة السيارات والسباقات، تحديات في السنوات الأخيرة مع انخفاض مبيعاتها. ولتنشيط العلامة التجارية، وضع الرئيس التنفيذي جان فيليب إمباراتو أهدافًا طموحة، بما في ذلك إطلاق نموذج جديد كل عام من عام 2022 إلى عام 2026 وتحقيق الكهرباء الكاملة بحلول عام 2027.

لم تكن الرحلة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية خالية من العوائق، حيث واجه إطلاق سيارة Tonale الهجينة عدة تأخيرات قبل دخولها أخيرًا إلى السوق الأمريكية في عام 2022. وبينما تعمل الشركة على تطوير 33 سيارة كهربائية فائقة الأداء من طراز Stradale، لم يتم بعد توفير خيار كهربائي بالكامل يرى. ومع ذلك، يظل التزام ألفا روميو بالكهرباء ثابتًا.

ومع سيارة الدفع الرباعي ميلانو المرتقبة، تهدف ألفا روميو إلى توسيع تواجدها في الولايات المتحدة والتنافس مع شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل بي إم دبليو. ستظهر ميلانو لأول مرة في إيطاليا في ربيع عام 2024 وتمثل دخول العلامة التجارية إلى القطاع B في أوروبا، وهو أكبر قطاع في السوق. على الرغم من أنها ستكون في البداية سيارة كهربائية بالكامل، إلا أنه من المقرر أيضًا إصدار نسخة احتراق هجينة.

وأعرب جان فيليب إمباراتو، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو، عن سعادته بسيارة ميلانو الرياضية متعددة الاستخدامات وما تمثله لمستقبل العلامة التجارية. وأكد أن ميلانو هي موضع ترحيب لعشاق ألفا روميو المتحمسين وكل من يبحث عن تجربة رياضية فريدة ذات تصميم إيطالي. ستلعب سيارات الدفع الرباعي دورًا محوريًا في عملية انتقال ألفا روميو نحو الكهرباء الكاملة.

وبالنظر إلى المستقبل، يتضمن خط إنتاج ألفا روميو الظهور الرسمي الأول لسيارة ميلانو الرياضية متعددة الاستخدامات في عام 2024، يليه الكشف عن أول سيارة كهربائية حصرية للعلامة التجارية في عام 2025. وبحلول عام 2027، تهدف ألفا روميو إلى أن تصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل. وتظهر أرقام المبيعات الأخيرة لشركة صناعة السيارات نمواً واعداً، مع زيادة بنسبة 34% في المبيعات العالمية في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

ينتظر عشاق السيارات ومراقبو الصناعة بفارغ الصبر وصول سيارة Alfa Romeo Milano SUV في أبريل 2024، على أمل أن تُظهر التزام العلامة التجارية بالتنقل الكهربائي والحرفية الإيطالية المذهلة.