ألفا روميو تعلن عن أول سيارة دفع رباعي كهربائية على الإطلاق: ميلانو

خطت شركة تصنيع السيارات الفاخرة الإيطالية ألفا روميو خطوات واسعة في تحولها إلى السيارات الكهربائية من خلال الكشف عن أول سيارة دفع رباعي كهربائية على الإطلاق، ميلانو. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية صانع السيارات لإطلاق طراز جديد كل عام بين عامي 2022 و2026، بهدف أن يصبح كهربائيًا بالكامل بحلول عام 2027.

تحمل سيارة ميلانو اسم مدينة ميلانو، حيث تأسست ألفا روميو منذ أكثر من قرن من الزمان، وتمثل علامة بارزة في رحلة العلامة التجارية نحو التحول إلى السيارات الكهربائية. من المقرر أن يتم طرح هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة في أبريل 2024، وسوف تلبي الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في القطاع B من سوق السيارات في أوروبا.

في حين أن ميلانو ستكون متاحة في البداية كنموذج كهربائي بالكامل، فمن المتوقع أن تتبعها نسخة احتراق هجينة لاحقًا. ومن المرجح أن يكون متغير الاحتراق هذا هو الأخير الذي تقدمه ألفا روميو قبل أن تتحول العلامة التجارية الفرعية بالكامل إلى السيارات الكهربائية.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو جان فيليب إمباراتو أن ميلانو تمثل "ترحيبًا بعودة" رمزيًا لمحبي العلامة التجارية، وخاصة أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر طراز ألفا روميو الجديد. كما أكد على التفرد والتجربة الرياضية التي ستقدمها ميلانو، إلى جانب الجمال المميز للتصميم الإيطالي.

وبالنظر إلى المستقبل، يكشف خط إنتاج ألفا روميو عن التزامها بالكهرباء. وفي عام 2025، تخطط العلامة التجارية للكشف عن سيارتها الأولى التي ستصل حصريًا كنموذج كهربائي 100٪. وأخيرًا، بحلول عام 2027، ستكون جميع المركبات في مجموعة ألفا روميو كهربائية، مما يعزز مكانة العلامة التجارية كشركة مصنعة للسيارات الكهربائية بالكامل.

ومع زيادة المبيعات العالمية بنسبة 34% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، تسير ألفا روميو على الطريق الصحيح لاكتساب الزخم في السوق. لا شك أن الظهور الأول المرتقب لسيارة ميلانو في أبريل 2024 سيولد الإثارة بين عشاق السيارات الذين يتوقعون بفارغ الصبر قفزة ألفا روميو إلى عالم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.