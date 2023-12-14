ألفا روميو تعلن عن إطلاق أول سيارة دفع رباعي كهربائية، ميلانو، في عام 2024

تضع شركة ألفا روميو، شركة صناعة السيارات الإيطالية المعروفة بتاريخها الغني في رياضة السيارات، أنظارها على سوق السيارات الفاخرة مع الإعلان عن أول سيارة دفع رباعي كهربائية على الإطلاق، ميلانو. ومع خطط إطلاق ميلانو في أبريل 2024، تهدف ألفا روميو إلى تعزيز حضورها العالمي وجذب مشجعي ألفيستي المخلصين والعملاء الجدد الباحثين عن تجربة رياضية فريدة من نوعها.

وستكون ميلانو، التي تحمل اسم المدينة التي تأسست فيها ألفا روميو، بمثابة دخول العلامة التجارية إلى القطاع B من السوق الأوروبية، وهو الأكبر في الصناعة. في حين أن هذه ستكون أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية (BEV) من ألفا روميو، إلا أنه سيتم تقديم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لاحقًا في نسخة احتراق هجينة. ومن المتوقع أن يكون هذا هو البديل النهائي للاحتراق قبل أن تصبح ألفا روميو كهربائية بالكامل كجزء من العلامة التجارية الفرعية Stellantis.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو جان فيليب إمباراتو عن سعادته بدور ميلانو في انتقال العلامة التجارية إلى السيارات الكهربائية. ويرى أنها رمز "للترحيب بعودة" مشجعي ألفيستي الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر إعادة تأكيد حبهم لألفا روميو. كما أكد إمباراتو أن ميلانو ستقدم تجربة رياضية فريدة وجمال التصميم الإيطالي المميز لكل من يبحث عن سيارة دفع رباعي فاخرة في هذه الفئة.

ويعد إطلاق ميلانو علامة بارزة في استراتيجية ألفا روميو "من 0 إلى 0"، والتي تهدف إلى إطلاق طراز جديد كل عام حتى عام 2026 وتحقيق نطاق كهربائي 100% بحلول عام 2027. وشهدت مبيعات الشركة الإجمالية ارتفاعًا، مع زيادة بنسبة 34% في المبيعات العالمية عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وكان سوق الاتحاد الأوروبي إيجابياً بشكل خاص، حيث شهد زيادة بنسبة 53% في مبيعات ألفا روميو.

بينما ينتظر عشاق السيارات بفارغ الصبر وصول ميلانو، أول سيارة كهربائية بالكامل من ألفا روميو، يبقى أن نرى ما ستجلبه هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة إلى الطاولة. تستعد ألفا روميو لجذب انتباه الصناعة ومواصلة إرثها المتمثل في دفع الحدود في عالم تصميم وأداء السيارات الإيطالية.