ألفا روميو تكشف عن أول سيارة دفع رباعي كهربائية: ميلانو

تخطو شركة صناعة السيارات الإيطالية ألفا روميو خطوات واسعة في تحولها إلى السيارات الكهربائية مع الإطلاق المرتقب لأول سيارة دفع رباعي كهربائية. ومن المقرر أن تظهر السيارة الكهربائية، التي تحمل اسم ميلانو، لأول مرة في أبريل 2024، وتمثل علامة فارقة مهمة في التزام العلامة التجارية بالتحول إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2027.

وواجهت شركة ألفا روميو، المعروفة بتاريخها الغني في رياضة السيارات والسباقات، تحديات في السنوات الأخيرة، مع انخفاض المبيعات والحاجة إلى إعادة تعريف نفسها كشركة مصنعة للسيارات الفاخرة. ورداً على ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، جان فيليب إمباراتو، عن استراتيجية لإطلاق طراز جديد كل عام من عام 2022 إلى عام 2026.

في حين واجهت رحلة ألفا روميو للكهرباء تأخيرات مع عرضها الهجين الإضافي، Tonale، فإن سيارة Milano SUV تشير إلى دخول العلامة التجارية الملتزم إلى سوق السيارات الكهربائية. وتهدف ميلانو، التي سميت على اسم المدينة التي تأسست فيها ألفا روميو، إلى تلبية احتياجات المتحمسين والمشجعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر خيار السيارات الكهربائية بالكامل.

ستتوفر ميلانو في البداية كمركبة كهربائية خالصة وستقدم لاحقًا نسخة احتراق هجينة. يتماشى هذا النهج مع هدف Alfa Romeo في التحول إلى سيارة كهربائية بالكامل بعد ميلانو كجزء من العلامة التجارية الفرعية Stellantis. وأعرب الرئيس التنفيذي جان فيليب إمباراتو عن سعادته بسيارة ميلانو ودورها في مستقبل ألفا روميو، قائلاً: "مع وصول ميلانو في عام 2024، تُكمل ألفا روميو تشكيلة قادرة على تلبية رغبات جميع عشاقنا وأكثر من ذلك بكثير".

وبالنظر إلى المستقبل، لدى ألفا روميو خارطة طريق واضحة لمركباتها الكهربائية القادمة. بعد ظهور ميلانو لأول مرة في عام 2024، تخطط العلامة التجارية للكشف عن سيارتها الأولى المتاحة حصريًا كنموذج كهربائي 100٪ في عام 2025. وبحلول عام 2027، تهدف ألفا روميو إلى تحقيق نطاق كهربائي بالكامل عبر مجموعتها.

وبينما تعمل ألفا روميو على تحقيق أهدافها المتعلقة بالكهرباء، سجلت الشركة نموًا إيجابيًا في المبيعات، مع زيادة بنسبة 34% في المبيعات العالمية في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وهذا النجاح، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، يعزز من حضور ألفا روميو القوي في سوق السيارات الكهربائية.

وتنتظر صناعة السيارات بفارغ الصبر الكشف الرسمي عن ميلانو في أبريل 2024 لتشهد نهج ألفا روميو المبتكر في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، التي تجمع بين التصميم الفاخر والحرفية الإيطالية وحلول التنقل المستدامة.