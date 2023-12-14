ألفا روميو تطلق ميلانو: سيارة دفع رباعي كهربائية

أوفت شركة ألفا روميو، شركة صناعة السيارات الإيطالية العريقة، أخيرًا بوعدها بإدخال السيارات الكهربائية (EVs) إلى مجموعتها. أعلنت الشركة عن إطلاق أول سيارة رياضية حضرية (SUV) على الإطلاق، تحمل اسم ميلانو، تكريمًا لجذورها في ميلانو، إيطاليا.

تشتهر ألفا روميو بتاريخها الغني في رياضة السيارات والسباقات، وتحول الآن تركيزها نحو ترسيخ مكانتها كشركة مصنعة للسيارات الفاخرة. وبينما واجهت العلامة التجارية نصيبها العادل من التحديات على مر السنين، فإنها تعمل الآن كعلامة تجارية فرعية لشركة Stellantis.

ولمواجهة انخفاض المبيعات في السنوات الأخيرة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو، جان فيليب إمباراتو، أن الشركة ستطلق طرازًا جديدًا سنويًا من عام 2022 إلى عام 2026، بهدف التحول إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2027. ومع ذلك، فإن رحلة العلامة التجارية نحو السيارات الكهربائية واجهت بعض النكسات، بما في ذلك التأخير في إصدار أول سيارة كهربائية لها، وهي السيارة الهجينة Tonale.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ألفا روميو إلى توسيع تواجدها في السوق الأمريكية من خلال تقديم نماذج أكبر وأكثر فخامة للتنافس مع أمثال BMW. كما وعدت العلامة التجارية أيضًا بتقديم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الأكبر حجمًا لعملاء الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يظهر النموذج الأول لأول مرة في إيطاليا هذا الربيع.

من المتوقع أن تكون ميلانو، أول سيارة دفع رباعي كهربائية من ألفا روميو، علامة بارزة في تحول العلامة التجارية إلى السيارات الكهربائية. في حين أن النسخة الكهربائية بالكامل ستكون العرض الأولي، فإن هناك أيضًا نسخة احتراق هجينة من سيارات الدفع الرباعي في طور الإعداد. بعد ميلانو، تخطط ألفا روميو للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالاحتراق بالكامل، لتصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل تحت مظلة Stellantis.

يتضمن خط إنتاج ألفا روميو للسنوات الثلاث المقبلة الظهور الرسمي الأول لسيارة ميلانو الرياضية متعددة الاستخدامات في عام 2024، يليه الكشف عن أول سيارة كهربائية حصرية لها في عام 2025. وبحلول عام 2027، ستكون مجموعة ألفا روميو بأكملها كهربائية بنسبة 100٪.

ومع بناء الترقب، ستتجه كل الأنظار إلى حدث ألفا روميو في ميلانو في أبريل 2024 لمعرفة ما تخبئه العلامة التجارية في أول غزوة لها في عالم السيارات الكهربائية بالكامل. مع استكمال تشكيلتها وتحولها إلى السيارات الكهربائية، تهدف ألفا روميو إلى تلبية احتياجات عشاقها المخلصين مع جذب العملاء الجدد بمزيجها الفريد من الخبرة الرياضية والتصميم الإيطالي المميز.