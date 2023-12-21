حذر سائقو السيارات في الضواحي الغربية لشيكاغو من الظروف الزلقة

ملخص: أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرًا بشأن احتمال تساقط رذاذ متجمد وظروف زلقة في الضواحي الغربية القصوى لشيكاغو يوم الأحد. في حين أنه من المتوقع أن تحوم درجات الحرارة حول درجة التجمد في الصباح، فقد يستمر هطول الأمطار حتى فترة ما بعد الظهر. تشكل الجسور والجسور خطرًا أكبر على الظروف الملساء، ويُنصح سائقي السيارات بتوخي الحذر.

نُصح سائقو السيارات الذين يقودون سياراتهم عبر الضواحي الغربية لشيكاغو بالبقاء في حالة تأهب للظروف الزلقة الناجمة عن الرذاذ المتجمد. أصدرت NWS تنبيهًا يسلط الضوء على احتمالية تشكل بقع زلقة على الطرق بسبب الرذاذ. من الضروري أن يتوخى السائقون الحذر، خاصة على الجسور والجسور الأكثر عرضة للظروف الجليدية.

ويمتد التحذير إلى عدة مقاطعات، بما في ذلك ديكالب، ولاسال، وينيباغو، وبون، وأوغل، ولي، باستثناء منطقة عرض إن بي سي في شيكاغو. من المحتمل أن تتعرض هذه المناطق لرذاذ متجمد، مما يجعل الطرق خطرة على المسافرين في الصباح الباكر. ومع ذلك، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات، فإن خطر الطرق الجليدية سوف يتضاءل مع تقدم اليوم.

وبينما قد يستمر هطول الأمطار حتى فترة ما بعد الظهر، تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن ترتفع درجة الحرارة، مما يريح سائقي السيارات من المخاوف بشأن ظروف الطرق الجليدية. ومع ذلك، من المهم للسائقين توخي الحذر أثناء رحلاتهم، خاصة خلال ساعات الصباح عندما يكون خطر الأسطح الزلقة مرتفعًا.

تشكل القيادة على الطرق الجليدية مخاطر كبيرة على السائق ومستخدمي الطريق الآخرين. ومن الضروري ضبط السرعة، والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، والتأكد من أن إطارات السيارة تتمتع بقوة جر كافية. وينبغي أيضًا أن يكون سائقو السيارات مستعدين بمستلزمات الشتاء الأساسية، مثل مكشطة الجليد، والملابس الدافئة الإضافية، والهاتف المحمول المشحون. ومن خلال اتخاذ هذه الاحتياطات، يمكن للسائقين التنقل بأمان عبر الظروف التي يحتمل أن تكون خطرة في الضواحي الغربية.