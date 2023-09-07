تقدم Aldi رذاذ New Wonder كبديل ميسور التكلفة لرذاذ Color Wow Dream Coat

من المقرر أن تطلق العلامة التجارية Aldi's Health & Beauty، Lacura، منتجًا مبتكرًا للشعر من شأنه أن يوفر لمحبي الشعر 22 جنيهًا إسترلينيًا مقارنة برذاذ Color Wow Dream Coat الشهير. يعد الرذاذ العجيب الجديد، بسعر 4.99 جنيهًا إسترلينيًا لزجاجة سعة 200 مل، بتحويل الشعر المجعد وتوفير الحماية من الرطوبة وتقديم تأثيرات طويلة الأمد. من المقرر أن يصل المنتج إلى متاجر Aldi في 7 سبتمبر، لكن التوفر سيكون محدودًا.

تم تصميم بخاخ لاكورا ووندر خصيصًا من مكونات متقدمة مثل ماء زهرة الآذريون أوفيسيناليس، ومستخلص زهرة البابونج ريكوتيتا، وحمض الجليكوليك. تهدف هذه التركيبة عالية الأداء إلى توفير قوام خالٍ من التجعد وحماية من الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى امتصاص الزيوت الزائدة للحصول على مظهر منعش. كما تدعي أنها توفر لمسة نهائية ناعمة ولامعة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

لا يمكن أن يكون توقيت هذا الإصدار أفضل من ذلك، حيث اكتسب Color Wow Dream Coat Spray شعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok، حيث حصد أكثر من 263 مليون مشاهدة باستخدام الوسم #ColorWow. وهو مفضل للغاية من قبل المشاهير بما في ذلك ريهانا وكيم كارداشيان. ومع ذلك، مع رذاذ Lacura Wonder، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بمزايا مماثلة بجزء صغير من التكلفة، مع توفير قدره 17.01 جنيه إسترليني أو 82% مقارنة برذاذ Color Wow Dream Coat.

لمحبي منتجات العناية بالشعر ذات الأسعار المعقولة والفعالة، يوفر Lacura Wonder Spray خيارًا مناسبًا للميزانية دون المساس بالأداء. سيكون هذا الرذاذ العجيب الذي تم اختباره من قبل أطباء الجلد ولم يتم الإساءة إلى الحيوانات في تصنيعه متاحًا في متاجر Aldi بدءًا من 7 سبتمبر، ولكن يجب على المشترين المهتمين التصرف بسرعة لتأمين الزجاجة الخاصة بهم.

مصادر:

[1] إنستغرام.كوم

[2] إنستغرام.كوم

[3] تيك توك.كوم

[4] كولورواوهير.كوم