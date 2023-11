تم الكشف عن تفاصيل جديدة للعبة ما بعد اللعبة والمحتوى القابل للتنزيل (DLC) للعبة Alan Wake 2

كشفت بيانات حديثة لـ Alan Wake 2 عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول محتوى اللعبة القادم بعد اللعبة والمحتوى القابل للتنزيل (DLC). سيحتوي وضع New Game Plus الذي طال انتظاره، والذي يحمل عنوان The Final Draft، على قصة بديلة ومشهد نهائي مختلف قليلاً. ستشهد هذه النهاية المنقحة استيقاظ Alan Wake من إصابته بطلق ناري بعد الرد على مكالمة Saga الهاتفية، مما يحل الغموض الذي ابتليت به اللعبة الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن Dr. Darling من عنوان Remedy السابق، Control، سيكون له حضور كبير في وضع New Game Plus الخاص بلعبة Alan Wake 2. يمكن للاعبين أن يتوقعوا مقاطع فيديو تعليمية ومشهد سينمائي يضم دكتور دارلينج وتوماس زين، مما يعزز الاتصال بين Alan Wake 2 وعالم Remedy Connected Universe الأوسع.

علاوة على ذلك، يبدو أن دكتور دارلينج سيظهر أيضًا في المحتوى القابل للتنزيل القادم، The Lake House. يلمح الداتامين إلى انخراط الدكتور دارلينج في "د. الأشياء العزيزة"، مما يشير إلى أن شخصيته الغامضة والغريبة الأطوار ستلعب دورًا في هذا التوسع. نظرًا لتصريحات Remedy السابقة حول "المنشأة الغامضة الواقعة على ضفاف بحيرة Cauldron Lake التي أنشأتها منظمة حكومية مستقلة"، فقد تم تداول التكهنات حول حدث على طراز Control crossover في هذا المحتوى القابل للتنزيل (DLC) بين المعجبين.

باعتباري من محبي كل من Control وAlan Wake 2، فأنا أنتظر بفارغ الصبر إصدار المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص باللعبة وفرصة استكشاف عالم Remedy Connected Universe الأوسع. ما يثير اهتمامي بشكل خاص هو التلميحات المحتملة التي قد توفرها هذه التوسعات للجزء الثاني القادم من لعبة Control. تعد الروابط والخيوط السردية المنسوجة بين هذه العناوين بتجربة لعب مثيرة ومترابطة.

[المصدر: GamingLeaksAndRumours Reddit](URL)

الأسئلةالشائعة

س: ما هو وضع New Game Plus في Alan Wake 2؟

ج: وضع New Game Plus، المعروف باسم The Final Draft، هو ميزة ما بعد اللعبة تقدم قصة بديلة ومشهد نهائي منقح.

س: هل سيكون دكتور دارلنج من كونترول موجودًا في Alan Wake 2؟

ج: نعم، وفقًا للبيانات، سيظهر دكتور دارلينج في كل من وضع New Game Plus وThe Lake House DLC للعبة Alan Wake 2.

س: هل هناك أي اتصالات بين Alan Wake 2 وControl؟

ج: نعم، يعد Alan Wake 2 وControl جزءًا من Remedy Connected Universe، ووجود دكتور Darling في كلتا اللعبتين يقوي هذا الارتباط.

س: هل سيحتوي المحتوى القابل للتنزيل (Lake House DLC) على حدث Control Crossover؟

ج: على الرغم من عدم تأكيد ذلك، تشير التكهنات إلى أن المحتوى القابل للتنزيل The Lake House قد يتضمن حدثًا على طراز Control crossover بسبب الإشارات إلى منشأة غامضة على ضفاف بحيرة Cauldron Lake.

س: أين يمكنني العثور على مراجعة لـ Alan Wake 2؟

ج: قامت Eurogamer بنشر مراجعة للعبة Alan Wake 2، والتي يمكنك الاطلاع عليها [هنا] (URL).