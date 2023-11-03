مقاطع فيديو تم الكشف عنها حديثًا تلمح إلى إمكانيات مثيرة للعبة Alan Wake 2

ظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو التي لم يتم الكشف عنها مسبقًا من Alan Wake 2 خلال جهود التنقيب في البيانات، لتكشف عن تلميحات محتملة حول محتوى المحتوى القابل للتنزيل (DLC) القادم. على الرغم من أننا لا نستطيع توفير رابط مباشر لمقاطع الفيديو، إلا أن محتوياتها تشير إلى إضافات قد تكون جزءًا من وضع New Game Plus المرتقب والمقرر إصداره في المستقبل القريب.

وبدون الخوض في التفاصيل، يبدو أن اللقطات التي تم الكشف عنها يمكن أن تغير بشكل كبير خاتمة Alan Wake 2، مما قد يقدم للاعبين نهاية جديدة تمامًا عند اللعب من خلال وضع New Game Plus الخاص باللعبة. بالإضافة إلى هذا الاكتشاف المثير للاهتمام، تشير مجموعة أخرى من مقاطع الفيديو إلى إمكانية وجود محتوى DLC مستقبلي يربط Alan Wake 2 بعالم Remedy الأوسع. على وجه التحديد، تظهر مقاطع الفيديو هذه الدكتور دارلينج، وهو شخصية جانبية من فيلم Control الذي حقق نجاحًا كبيرًا لعام 2019.

ومزيدًا من الإثارة، أكدت شركة Remedy Entertainment مؤخرًا إطلاق Night Springs، التوسعة الأولى للعبة Alan Wake 2، والمقرر إطلاقها لاحقًا في ربيع عام 2024. أما التوسعة الثانية للعبة بعنوان The Lakehouse، فقد تم تحديد تاريخ إصدار رسمي لها. لم يتم الإعلان عنها بعد. ومع ذلك، استنادًا إلى اللقطات المسربة والنص المصاحب لها، فمن المحتمل أن تنتمي مقاطع الفيديو المعنية إلى هذه التوسعة الثانية المرتقبة.

كشفت Remedy أيضًا عن خطط لتقديم وضع New Game Plus إلى Alan Wake 2 في تحديث ما بعد الإطلاق. يسمح هذا الوضع للاعبين بحمل أسلحتهم وترقياتهم غير المؤمنة، ويمنح الوصول إلى مستوى صعوبة Nightmare الصعب، ويقدم "سردًا بديلاً جديدًا" مكتملًا بصفحات مخطوطة إضافية ومحتوى فيديو. يبدو أن اللقطات المسربة تشتمل على بعض محتوى الفيديو المثير للاهتمام المتضمن في هذا الوضع القادم.

بينما ينتظر المشجعون بفارغ الصبر إصدار Alan Wake 2، أثار اكتشاف مقاطع الفيديو هذه بلا شك إثارة وترقبًا جديدًا للعبة وعروضها المستقبلية المحتملة داخل عالم Remedy.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو وضع Game Plus الجديد في Alan Wake 2؟

يعد Alan Wake 2's New Game Plus وضعًا قادمًا يسمح للاعبين بإعادة تشغيل اللعبة بعد إكمالها، مع الاحتفاظ بجميع الأسلحة والترقيات التي تم فتحها مسبقًا. كما يقدم أيضًا مستوى صعوبة صعب في Nightmare وسردًا بديلاً، يضم صفحات مخطوطة جديدة ومحتوى فيديو إضافي.

2. ماذا تكشف اللقطات المسربة عن Alan Wake 2؟

تشير مقاطع الفيديو المسربة إلى أن خاتمة Alan Wake 2 قد تخضع لتغييرات كبيرة، مما قد يقدم للاعبين نهاية جديدة تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، تشير اللقطات إلى وجود روابط بين Alan Wake 2 وعالم Remedy الأوسع.

3. متى سيتم إصدار توسعتي Night Springs وThe Lakehouse؟

ومن المقرر إصدار Night Springs، التوسعة الأولى لـ Alan Wake 2، في أواخر ربيع عام 2024. أما التوسعة الثانية The Lakehouse، فلم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار الدقيق بعد.

4. من هو دكتور دارلنج وفي أي لعبة ظهر سابقاً؟

دكتور دارلينج هو شخصية جانبية ظهرت في لعبة Control، وهي لعبة شعبية طورتها شركة Remedy Entertainment في عام 2019. وتشير اللقطات المسربة إلى أن دكتور دارلينج قد يلعب دورًا في ربط Alan Wake 2 بعالم Remedy الأوسع.