تحتفل Air Jordan 4 "White Thunder" بالذكرى الخامسة والثلاثين للصورة الظلية المميزة

من المقرر إطلاق لعبة Air Jordan 4 "White Thunder" المرتقبة في أغسطس 2024، مما يمثل أحدث إضافة إلى سلسلة "Thunder" الشهيرة. يشيد هذا الإصدار الجديد بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لـ Air Jordan 35، ويقدم لمسة جديدة على الصورة الظلية الكلاسيكية.

يتميز حذاء Air Jordan 4 "White Thunder" بنظام ألوان أبيض وأسود أنيق، ويتميز بجزء علوي من جلد النوبك الأسود الذي يكمل بشكل جميل اللسان والأجنحة وجزء من النعل الأوسط. على عكس إصدارات "Thunder" السابقة، يعرض هذا الإصدار نعلًا أوسطًا أبيضًا مهيمنًا، وثقوبًا، وشعار Jumpman على اللسان، والنعال الداخلية، والكعب، مما يخلق تباينًا مذهلاً مع القاعدة الشبكية السوداء. تم الانتهاء من التصميم بنعل خارجي مطاطي أسود يكشف عن شعار White Jumpman المخفي تحته.

يمكن لعشاق الأحذية الرياضية وعشاق الأحذية الرياضية على حدٍ سواء الحصول على حذاء Air Jordan 4 "White Thunder" لدى مجموعة مختارة من متاجر التجزئة التابعة لعلامة Jordan التجارية في المتجر وعلى الإنترنت وعلى موقع Nike.com. سيكون الإصدار متاحًا بأحجام عائلية كاملة، حيث سيتم بيع النسخة الرجالية بسعر 215 دولارًا أمريكيًا، والنسخة المدرسية بسعر 160 دولارًا أمريكيًا، ومرحلة ما قبل المدرسة بسعر 100 دولار أمريكي، ونسخة الأطفال الصغار بسعر 85 دولارًا أمريكيًا.

لا يحتفل هذا الإصدار التذكاري بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لـ Air Jordan 35 فحسب، بل يقدم أيضًا تحية أنيقة للإرث الدائم للعلامة التجارية Jordan. سواء كنت من عشاق جوردن المتفانين أو من محبي الأحذية الرياضية الكاجوال، فإن حذاء Air Jordan 4 "White Thunder" هو إضافة لا بد منها لمجموعتك.

ابق على اطلاع دائم بجميع إصدارات Air Jordan القادمة من خلال زيارة صفحة تواريخ إصدار Air Jordan. للحصول على أحدث أخبار الأحذية الرياضية، تأكد من متابعتنا على Twitter وInstagram.

طيران الأردن 4 "الرعد الأبيض"

- اللون: أسود/أبيض-أسود

- رمز النمط: FQ8138-001

– تاريخ الإصدار: أغسطس 2024

- السعر: 215 دولار

(الصورة من "سنيكر فايلز" / zsneakerheadz)