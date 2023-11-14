إطلاق العنان لمستقبل التنبؤ بالطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي

حقق الذكاء الاصطناعي (AI) إنجازًا ملحوظًا في التنبؤ بالطقس، متجاوزًا الأساليب التقليدية وتوقعًا دقيقًا لأنماط الطقس العالمية قبل 10 أيام. تم الترحيب بنموذج GraphCast AI الرائد، الذي طورته Google DeepMind، باعتباره نقطة تحول في مجال التنبؤ بالطقس.

في ورقة بحثية حديثة تم نشرها في مجلة Science، أفاد المطورون في Google DeepMind أن GraphCast تفوق على المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF)، وهو النظام التقليدي الرائد، في 90٪ من 1,380 مقياسًا مستخدمًا للتقييم. وشمل ذلك معلمات مثل درجة الحرارة والضغط وسرعة الرياح واتجاهها والرطوبة عند مستويات جوية مختلفة.

يمكن أن يُعزى نجاح GraphCast إلى بنيتها الجديدة للتعلم الآلي والتي تسمى الشبكة العصبية البيانية. من خلال التعلم من أكثر من 40 عامًا من بيانات ECMWF السابقة، اكتسبت GraphCast فهمًا عميقًا لكيفية تطور أنظمة الطقس وتحركها في جميع أنحاء العالم. يستخدم النموذج عمليات رصد الطقس العالمية من ECMWF لإنشاء تنبؤات في غضون دقائق على جهاز كمبيوتر سحابي واحد من Google TPU v4.

بالمقارنة مع العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة للتنبؤ العددي بالطقس التقليدي، يقدم GraphCast أداءً رائعًا بجزء بسيط من التكلفة. سلط ماثيو شانتري، منسق التعلم الآلي في ECMWF، الضوء على التحسن الكبير في استهلاك الطاقة، وقدر أن GraphCast يعمل بشكل أرخص بحوالي 1,000 مرة.

وفي حين أثبت الذكاء الاصطناعي تفوقه في العديد من جوانب التنبؤ بالطقس، لا تزال هناك مجالات تتفوق فيها النماذج الفيزيائية التقليدية على الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، في التنبؤ بالتكثيف المفاجئ والمتفجّر لإعصار أوتيس، لم يكن أداء الذكاء الاصطناعي أفضل من الأساليب التقليدية. ومع ذلك، فقد تفوق الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بوصول إعصار لي إلى اليابسة في نوفا سكوتيا، مما أتاح ثلاثة أيام إضافية للاستعدادات مقارنة بالطرق التقليدية.

ونظرًا لإمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال الأرصاد الجوية، يهدف ECMWF إلى تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به ودمجه مع نظام التنبؤ العددي بالطقس. هذا الاندماج بين الفهم القائم على الفيزياء والتعلم الآلي يمكن أن يعزز دقة وقوة التنبؤات الجوية.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يتفوق GraphCast AI على النظام التقليدي؟

ج: يتفوق نظام GraphCast AI على النظام التقليدي من خلال استخدام بنية الشبكة العصبية للرسم البياني والتعلم من أربعة عقود من بيانات الطقس الماضية.

س: هل GraphCast أكثر فعالية من حيث التكلفة؟

ج: نعم، يعمل GraphCast بتكلفة أقل بحوالي 1,000 مرة من الطريقة التقليدية للتنبؤ الرقمي بالطقس.

س: هل يمكن للأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تأخذ في الاعتبار تغير المناخ؟

ج: إن المزج بين الذكاء الاصطناعي ونماذج الكمبيوتر التقليدية يسمح بالتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ، مما يضمن تنبؤات جوية أكثر قوة وتفصيلاً.