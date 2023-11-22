طريقة جديدة مقترحة لتحديد التفكير الآلي

قدم الباحثون نهجًا جديدًا لقياس ما إذا كانت الآلة تفكر حقًا أم أنها تقوم فقط بتجميع البيانات، مما يقدم بديلاً لاختبار تورينج طويل الأمد. اختبار تورينج، الذي ابتكره آلان تورينج في الخمسينيات من القرن الماضي، كان يتضمن تمييز المحقق بين الكمبيوتر والإنسان. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي جعلت هذا الاختبار غير فعال، كما يتضح من آليات الغش على منصات مثل Tinder وصعود برامج الدردشة الآلية.

في منشور حديث في مجلة الحوسبة الذكية، يقترح فيليب نيكولاس جونسون لايرد من جامعة برينستون وماركو راجني من جامعة شيمنيتز للتكنولوجيا إطارًا من ثلاث خطوات لتقييم التفكير الآلي وتقديم إجابات قاطعة على هذا اللغز.

تتضمن الخطوة الأولى إخضاع الآلة لتجارب نفسية لتقييم قدرتها على التفكير باستخدام أساليب الاستدلال الشبيهة بالإنسان، بدلاً من الاعتماد فقط على العمليات المنطقية التقليدية. تهدف مجموعة الاختبارات هذه إلى معرفة ما إذا كانت الآلة تظهر تفكيرًا شبيهًا بالإنسان.

أما الخطوة الثانية، والمعروفة باسم التأمل الذاتي، فهي تختبر فهم الآلة لمنطقها. إن الاستبطان، وهو سمة متأصلة في الإدراك البشري، يمكن أن يسلط الضوء على قدرة الآلة على فهم وتحليل عملياتها المنطقية الخاصة. على سبيل المثال، عندما يُطرح عليك السؤال: "إذا كانت آن ذكية، فهل يعني ذلك أن آن ذكية أم أنها غنية، أم كليهما؟" سيعترف الإنسان بأنه لا يوجد ما يشير إلى ثروة آن. وعلى العكس من ذلك، قد يواجه الكمبيوتر صعوبة في تحديد السبب وراء هذا الخصم.

وأخيرًا، يدعو الباحثون إلى التعمق في الكود المصدري للآلة، بهدف التمييز بين المنطق الحقيقي وتطبيق "التعلم العميق". ومن خلال تقييم رمز "الكفاية المعرفية"، يستطيع الباحثون تمييز ما إذا كانت قدرات الآلة على التفكير المنطقي تنبع من الفهم الحقيقي أو خوارزميات الصندوق الأسود.

يؤكد جونسون ليرد وراجني في ورقتهما البحثية أن اختبار تورينج الأصلي يجب أن يحل محله فحص شامل لمنطق البرنامج. يقترح الباحثون التعامل مع الآلة كمشارك نشط في التجارب المعرفية، وإذا لزم الأمر، إخضاع الكود الخاص بها للتحليل المشابه لدراسات تصوير الدماغ.

ومع اندماج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في حياتنا اليومية، فإن الحاجة إلى التأكد من الوقت الذي تحاكي فيه الآلات المنطق البشري، وبالتالي "التفكير"، تتطور من تأمل تورينج النظري إلى مشكلة ملموسة تتطلب حلولاً عملية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو اختبار تورينج؟



يتضمن اختبار تورينج، الذي قدمه آلان تورينج في الخمسينيات من القرن الماضي، محققًا يحاول تحديد ما إذا كان المشارك كمبيوترًا أم إنسانًا من خلال سلسلة من المحادثات. لماذا يعتبر اختبار تورينج غير فعال؟



ومع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، جعلت أساليب مثل الغش على منصات مثل تيندر وانتشار روبوتات الدردشة، اختبار تورينج غير كاف في التمييز بين التفكير البشري والترجيع الاصطناعي للمعلومات. ما هو الإطار المقترح المكون من ثلاث خطوات لتقييم التفكير الآلي؟



يتضمن الإطار الذي اقترحه الباحثون اختبار الآلات في تجارب نفسية لتقييم قدراتها على التفكير، وتقييم تفكيرها الذاتي أو فهمها للاستدلال، وتدقيق الكود المصدري للآلة لتمييز المنطق الحقيقي من خوارزميات الصندوق الأسود. ما هو "الكفاية المعرفية" في سياق التفكير الآلي؟



تشير "الكفاية المعرفية" إلى تقييم الكود المصدري للآلة لتحديد ما إذا كانت قدراتها المنطقية تنبثق من الفهم الحقيقي أو تعتمد فقط على خوارزميات التعلم العميق المبهمة. لماذا نحتاج إلى طريقة جديدة لتحديد التفكير الآلي؟



مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في جوانب مختلفة من حياتنا، فإن فهم الوقت الذي تحاكي فيه الآلات التفكير البشري يحمل أهمية عملية ويمتد إلى ما هو أبعد من تجربة آلان تورينج الفكرية، مما يستلزم اتباع نهج أكثر شمولاً وموثوقية.