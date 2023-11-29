استخدام التعلم الآلي لتتبع الجبال الجليدية: اكتساب نظرة ثاقبة للمناظر الطبيعية المتغيرة في القارة القطبية الجنوبية

لطالما أسرت الجبال الجليدية خيالنا، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها تكوينات طبيعية مهيبة تضفي لمسة من الغموض على محيطات العالم. ومع ذلك، فإن هذه العمالقة الجليدية تمتلك أهمية أكبر مما تراه العين. إلى جانب جاذبيتها السينمائية، تلعب الجبال الجليدية دورًا حاسمًا في تغيير النظم البيئية والتأثير على الأنماط البيئية العالمية. لفهم دورة حياة الجبال الجليدية وتأثيرها البيئي بشكل أفضل، يستفيد الباحثون من قوة التعلم الآلي لتحليل بيانات رادار الأقمار الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على المحيط الجنوبي المحيط بالقارة القطبية الجنوبية.

تقليديًا، كان تحديد وتتبع الجبال الجليدية أمرًا صعبًا بسبب أعدادها الهائلة وحركاتها غير المتوقعة. ومع ذلك، يستخدم فريق من العلماء، بتمويل من معهد آلان تورينج، تقنية رادار الفتحة الاصطناعية (SAR) من الأقمار الصناعية Sentinel-1 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية للتغلب على هذه العقبات. تسمح تقنية الرادار المتقدمة هذه بالمسح المستمر للجبال الجليدية، حتى في ظل الظروف الجوية السيئة.

في دراسة حديثة، تم استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي غير الخاضعة للرقابة لتحليل قراءات معدل الامتصاص النوعي التي تم جمعها بين أكتوبر 2019 وسبتمبر 2020. وقد نجحت الخوارزمية في تحديد ما يقرب من 30,000 ألف جبل جليدي، تبلغ مساحة كل منها حوالي 1 كيلومتر مربع (0.4 ميل مربع) أو أصغر، في خليج بحر أموندسن في الغرب. القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال الكشف الدقيق عن هذه الجبال الجليدية وتتبعها، يهدف الباحثون إلى تطوير نموذج رقمي شامل لبحر القطب الجنوبي. سيوفر هذا التوأم الرقمي رؤى قيمة حول التفاعلات المعقدة بين المحيط والجليد والغلاف الجوي.

صرح بن إيفانز من القطب الجنوبي البريطاني: "إن التكنولوجيا التي استخدمناها لتطوير هذه الأداة تُستخدم بالفعل بشكل شائع جدًا في التصوير الطبي، ولذلك نحن متحمسون لتطبيق نفس التكنولوجيا على الميزات المعقدة التي تظهر في صور الأقمار الصناعية SAR للمحيطات القطبية". مختبر الذكاء الاصطناعي للمسح (BAS). "إن الطريقة التي استخدمناها دقيقة مثل الطرق البديلة الأخرى للكشف عن الجبال الجليدية وتتفوق على معظمها، دون الحاجة إلى مدخلات بشرية. وهذا يعني أنه يمكن توسيع نطاقه بسهولة خارج منطقة دراستنا وحتى توفير المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا.

ومن خلال هذا النهج المبتكر، يأمل العلماء في تعميق فهمنا لتأثير وسلوك الجبال الجليدية، وتسليط الضوء في نهاية المطاف على الديناميكيات المعقدة للمناظر الطبيعية المتغيرة في القارة القطبية الجنوبية. وتفتح نتائج هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة الاستشعار عن بعد للبيئة، آفاقا جديدة لمزيد من البحث والاستكشاف في مجال الدراسات القطبية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الرادار ذو الفتحة الاصطناعية (SAR)؟

رادار الفتحة الاصطناعية (SAR) هي تقنية استشعار عن بعد تستخدم إشارات الرادار لإنشاء صور عالية الدقة لسطح الأرض. من خلال إرسال واستقبال إشارات الرادار، يمكن لـ SAR اختراق السحب والعمل في ظل ظروف جوية مختلفة، مما يجعله مناسبًا لمناطق المراقبة حيث قد تواجه أجهزة الاستشعار الأخرى قيودًا.

2. كيف يساعد التعلم الآلي في الكشف عن الجبال الجليدية؟

يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحليل بيانات رادار الأقمار الصناعية وتحديد الجبال الجليدية من خلال التعرف على الأنماط والخصائص الخاصة بهذه التكوينات. من خلال تدريب الخوارزمية باستخدام البيانات المصنفة، يمكنها اكتشاف الجبال الجليدية وتتبعها تلقائيًا بدقة عالية، مما يوفر رؤى قيمة حول توزيعها وحركتها وتأثيرها المحتمل.

3. ما هي الآثار البيئية للجبال الجليدية؟

مع ذوبان الجبال الجليدية على مدى فترات طويلة، فإنها تطلق المياه العذبة الباردة والمواد المغذية في المحيطات المحيطة. ويمكن أن يؤثر ذلك على النظم البيئية المحلية، ويؤثر على ديناميكيات دوران المحيطات، ويساهم في تفكك الجليد البحري، بل ويؤثر أيضًا على مستويات سطح البحر العالمية. ومن خلال تتبع الجبال الجليدية ودراستها، يهدف العلماء إلى فهم هذه العواقب البيئية والبيئية بشكل أكثر شمولاً.