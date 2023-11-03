لقد برز الذكاء الاصطناعي (AI) بسرعة كواحد من أكثر التقنيات تأثيرًا في العالم، حيث أحدث ثورة في كيفية إنجاز المهام من خلال تمكين المعالجة السريعة على نطاق غير مسبوق. ومع ذلك، وراء قدراتها المثيرة للإعجاب يكمن جانب مظلم يشكل مخاطر كبيرة، خاصة بالنسبة للأفراد الضعفاء مثل الأطفال. وأعربت بيث جاكسون، مديرة البرامج والمعالجة في المركز الوطني لمناصرة الأطفال، عن مخاوفها بشأن الإمكانات المخيفة لهذه التكنولوجيا. يمكن للأفراد الأشرار استغلال الذكاء الاصطناعي بسهولة للتلاعب بالصور البريئة وإنشاء محتوى فاضح ومهين.

على عكس الاقتباس الموجود في المقال الأصلي، حيث يسلط جاكسون الضوء على السهولة التي يمكن بها للجناة الوصول إلى الصور العامة واستخدامها، فإن هذا الاستخدام الملتوي لتقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحول الصور اليومية البسيطة إلى محتوى صريح ومحاكاة على ما يبدو حقيقيًا. في الآونة الأخيرة، وقعت حادثة مزعجة في إسبانيا عندما استخدم الأولاد الصغار تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي يمكن الوصول إليه بسهولة لتغيير الصور البريئة لزملائهم في الفصل، ونشر صور مزيفة صريحة في جميع أنحاء مدرستهم. اكتشف الضحايا قسريًا هذه الصور المعدلة التي تصور أنفسهم عراة تمامًا، مما تسبب في ضائقة عاطفية عميقة.

وفي الوقت نفسه، تصاعد انتشار مقاطع الفيديو الإباحية المزيفة، مما أثر على الأفراد دون موافقتهم. وقعت مقدمة البث "Sweet Anita"، التي نالت إعجابها بمساهماتها في مجتمع الألعاب، ضحية لمقاطع فيديو إباحية مزيفة حيث تم التلاعب بصورتها بشكل ضار وإظهارها في أفعال جنسية مهينة وعدوانية. يمكن لمقاطع الفيديو المزيفة العميقة هذه، والتي تمثل تقدمًا تكنولوجيًا صارخًا من تعديلات الصور الثابتة، اختلاق محتوى يتجاوز خيال الشخص المستهدف.

مع التقدم المستمر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بوتيرة مثيرة للقلق، يؤكد جاكسون على الحاجة الملحة للوعي والتحكم. يجب أن يكون الآباء يقظين في إدارة توزيع الصور الخاصة بهم والحد من الوصول إلى الصور الضعيفة، مع تولي مسؤولية حماية أطفالهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الضحايا الإبلاغ فورًا عن الحوادث إلى سلطات إنفاذ القانون، والامتناع عن مشاركة الصور المسيئة.

وإدراكًا لخطورة المشكلة، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي وتخفيف المخاطر. ومع ذلك، حتى مع هذه التدابير، يظل الأطفال عرضة للاستغلال عبر الإنترنت. ومن الأهمية بمكان أن يظل الآباء والمجتمع ككل على اطلاع وأن يتخذوا خطوات استباقية لمكافحة التهديدات الوهمية العميقة. يعد استخدام البرامج لاكتشاف الصور والمقاطع الصوتية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، واتباع الإرشادات المقدمة من وزارة الأمن الداخلي، وفهم كيفية تجنب عمليات الاحتيال المزيفة العميقة، عناصر أساسية في الحماية من الاستغلال.

ومن خلال الجهود الجماعية، يمكننا أن نسعى جاهدين لحماية أطفالنا من الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي، وضمان سلامتهم الرقمية ورفاهيتهم في مشهد تكنولوجي دائم التطور.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الذكاء الاصطناعي؟

يشير الذكاء الاصطناعي، أو الذكاء الاصطناعي، إلى تطوير أنظمة الكمبيوتر التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب الذكاء البشري، مثل التعرف على الكلام، وحل المشكلات، واتخاذ القرار.

2. ما هي المنتجات المزيفة العميقة؟

التزييف العميق عبارة عن وسائط خادعة يتم التلاعب بها بشكل كبير، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت، ويتم إنشاؤها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير مظهر شخص ما أو صوته بشكل مقنع.

3. كيف يمكن للأفراد حماية أنفسهم من الاستغلال الوهمي العميق؟

للحماية من الاستغلال المزيف العميق، يمكن للأفراد استخدام البرامج المصممة لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، واتباع الإرشادات المقدمة من السلطات مثل وزارة الأمن الداخلي، والبقاء على اطلاع حول عمليات الاحتيال المزيف العميق الشائعة.

4. ماذا يجب أن يفعل الشخص إذا أصبح ضحية للاستغلال المزيف العميق؟

إذا أصبح شخص ما ضحية لاستغلال مزيف عميق، فمن الضروري الإبلاغ فورًا عن الحادث إلى جهات إنفاذ القانون والامتناع عن مشاركة المحتوى المخترق.

مصادر:

– [برنامج للتحقق مما إذا كانت الصور أو الصوت تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي](https://www.example.com)

– [موجز وزارة الأمن الداخلي حول التهديدات المتعلقة بالهويات المزيفة العميقة](https://www.example.com)

– [نصائح حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال المزيفة العميقة](https://www.example.com)

– [المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين](https://www.example.com)

– [المركز الوطني لمناصرة الأطفال](https://www.example.com)