ملخص: على الرغم من أن لعبتي Divinity: Original Sin 2 وBaldur's Gate 3 من ألعاب تقمص الأدوار التي نالت استحسانًا كبيرًا، إلا أنهما تقدمان أساليب مختلفة للقتال. Divinity: تركز Original Sin 2 على اقتصاد العتاد ونظام المهارات والمواجهات الصعبة، بينما تستلهم Baldur’s Gate 3 من ألعاب D&D التقليدية وتقدم تجربة قتالية يسهل الوصول إليها.

عندما يتعلق الأمر بالعتاد، تقدم Divinity: Original Sin 2 وBaldur’s Gate 3 أنظمة متباينة. تتبع Baldur's Gate 3 النهج الأكثر تقليدية، مع العناصر السحرية التي تبدو مميزة ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على بناء شخصيتك طوال اللعبة. من ناحية أخرى، تتميز Divinity: Original Sin 2 بنظام يشبه Diablo من العتاد المستوي شبه العشوائي. في البداية، قد يكون هذا النظام مرهقًا، حيث يحتاج اللاعبون إلى التكيف مع التدفق المستمر للسيوف السحرية التي يمكن التخلص منها. ومع ذلك، بمجرد تبنيها، تصبح اللعبة ناجحة حقًا، مما يوفر تجربة فريدة من نوعها.

فيما يتعلق بأنظمة المهارات، توفر Divinity: Original Sin 2 نظامًا معياريًا بدون فئات، بل مهارات وسمات فقط. يتيح ذلك للاعبين إنشاء شخصيات ممتعة وهجينة، واستكشاف القدرات الأكثر ذكاءً وفريدة من نوعها في اللعبة. على الرغم من أن نظام المهارات يمكن أن يكون مخيفًا في البداية، إلا أنه يصبح شيئًا جميلاً مع فهم أفضل. من ناحية أخرى، تتبع Baldur's Gate 3 مسارًا مألوفًا أكثر، حيث تتضمن عناصر من ألعاب D&D الكلاسيكية. سيجد اللاعبون الذين هم على دراية بميكانيكا D&D أن نظام القتال في Baldur's Gate 3 يمكن الوصول إليه وسهل الفهم.

عندما يتعلق الأمر بالمواجهات والمعارك، تقدم Divinity: Original Sin 2 مواجهات أكثر تحديًا وخداعًا مقارنة بلعبة Baldur's Gate 3. تقوم اللعبة باستمرار بإلقاء كرات منحنية على اللاعبين، مما يؤدي إلى إعاقتهم بطرق غير متوقعة أو فرض قيود زمنية مرهقة. على الرغم من أن Baldur's Gate 3 تتميز أيضًا بمواجهات صعبة، إلا أنها لا تدفع اللاعبين إلى حدودهم التكتيكية في كل قتال. Divinity: مواجهات Original Sin 2 لا تُنسى وتظل عالقة في ذهن اللاعب، مما يخلق شعورًا بالانتصار عند التغلب عليها.

في النهاية، يعود الاختيار بين Divinity: Original Sin 2 وBaldur's Gate 3 إلى التفضيل الشخصي. تقدم Divinity: Original Sin 2 اقتصادًا فريدًا في العتاد ونظام مهارات يكافئ التجربة، بينما توفر Baldur's Gate 3 تجربة قتالية مألوفة أكثر لمحبي ألعاب D&D الكلاسيكية. تتفوق كلتا اللعبتين بطريقتهما الخاصة، مما يضمن أن اللاعبين سيجدون تجربة لعب الأدوار التي تناسب تفضيلاتهم.