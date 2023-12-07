مجلس مدينة شارلوت يعين ممثل المنطقة الأولى دانتي أندرسون في منصب عمدة المدينة برو تيم

في تصويت تاريخي، قام مجلس مدينة شارلوت بتعيين ممثل المنطقة الأولى دانتي أندرسون كرئيس للبلدية مؤقتًا، متغلبًا على الدكتورة فيكتوريا واتلينجتون التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في السباق العام للمجلس. يمثل هذا القرار المرة الأولى التي يتم فيها ترقية ممثل المنطقة إلى المنصب رقم 1، وقد أثار جدلاً عامًا وخلافًا حول الاختيار.

وخلال اجتماع المجلس، عرض كلا المرشحين مؤهلاتهم وخبراتهم. سلطت واتلينجتون الضوء على درجة الدكتوراه وخبرتها في المجلس، بينما أكدت أندرسون على قدرتها على العمل بشكل جيد مع زملائها وتجربتها الشخصية التي نشأت في أصعب المناطق في شارلوت.

وتأثر التصويت الذي تم بأغلبية 7-4 بإيمان أعضاء المجلس بقدرة أندرسون على قيادة المجلس وإدارته بشكل فعال. العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك مالكولم جراهام، أشاروا إلى التزام أندرسون واستعداده لمساعدة الآخرين كعامل محفز في قرارهم.

لكن لم يوافق جميع أعضاء المجلس على التعيين. واتلينجتون، مع أعضاء المجلس جيمس ميتشل، ولاوانا مايفيلد، ورينيه جونسون، صوتوا ضد أندرسون. أعرب مايفيلد عن مخاوفه بشأن خبرة أندرسون المحدودة وشعر أنه من السابق لأوانه أن يتولى ممثل المنطقة مثل هذا الدور القيادي.

سوف ينعقد مجلس مدينة شارلوت مرة أخرى لاجتماعه القادم، حيث سيتم خلاله إدراج إيستلاند ياردز ومراجعة لقطات كاميرا الجسم من عملية اعتقال مثيرة للجدل على جدول الأعمال. أثار تعيين أندرسون نقاشًا كبيرًا داخل المجتمع حول التمثيل والقيادة داخل المجلس.