تتعرف طيور البطريق على رفاقها من خلال أنماط منقطة فريدة من نوعها

اكتشف الباحثون أن طيور البطريق الأفريقية قادرة على التعرف على أقرانها من خلال أنماطها الفريدة من النقاط السوداء على صدورهم. وتشير النتائج، التي نشرت في مجلة سلوك الحيوان، إلى أن طيور البطريق تتمتع بمستوى ذكاء أعلى مما كان يعتقد سابقا.

تعيش طيور البطريق في مستعمرات كبيرة حيث قد يكون من الصعب على الأفراد التفريق بين بعضهم البعض بسبب ريشهم المتطابق تقريبًا باللونين الأبيض والأسود. أجرى العلماء سلسلة من التجارب على طيور البطريق الأفريقية في Zoomarine Italia في روما لتحديد كيفية تمكنهم من التعرف على شركائهم.

قام الباحثون ببناء حظيرة ووضعوا صورتين بالحجم الطبيعي لطيور البطريق الأفريقية الأخرى على الجدران - واحدة لعضو عشوائي في المستعمرة والأخرى لرفيق موضوع الاختبار. أمضت طيور البطريق وقتًا أطول بكثير في النظر إلى صورة شريكها والوقوف بالقرب منها مقارنة بالصورة الأخرى، مما يشير إلى أنها تعرفت على رفاقها.

ثم قام العلماء بتغطية رؤوس الطيور في الصور، ولم يتبق سوى أنماطها المنقطة المرئية. حتى بدون وجوههم، لا تزال طيور البطريق تنجذب نحو صورة شريكهم. في المقابل، عندما تمت إزالة أنماط البولكا دوت رقميًا من الصور، لم تتعرف طيور البطريق على شركائها وعاملتهم مثل أي بطريق آخر.

تظهر هذه التجارب أن طيور البطريق الأفريقية قادرة على التركيز على أنماط الصدر الفريدة لشريكها واستخدامها كشكل من أشكال التعريف. تلقي هذه المعرفة المكتشفة حديثًا الضوء على القدرات المعرفية المعقدة لهذه الطيور.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

لماذا تمتلك طيور البطريق الأفريقية أنماط صدر فريدة؟

تظهر طيور البطريق الأفريقية أنماطًا منقطة سوداء على صدورها عندما يبلغ عمرها من ثلاثة إلى خمسة أشهر تقريبًا. هذه الأنماط مميزة لكل فرد وتظل كما هي مع مرور الوقت.

كيف تتعرف طيور البطريق الأفريقية على أقرانها؟

تستخدم طيور البطريق الأفريقية أنماط الصدر الفريدة لزملائها للتعرف عليها وتمييزها عن طيور البطريق الأخرى في المستعمرة.

لماذا من المهم أن تتعرف طيور البطريق الأفريقية على أقرانها؟

يعد التعرف على الشريك أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لطيور البطريق الأفريقية لأنها تشكل روابط زوجية مدى الحياة. يتيح لهم التعرف على زملائهم الحفاظ على روابطهم وتعزيزها، وهو أمر ضروري لنجاح التكاثر وتربية النسل.

لماذا تتعرض طيور البطريق الأفريقية لخطر الانقراض؟

تواجه طيور البطريق الأفريقية تهديدات متعددة، بما في ذلك جهود التكاثر غير الناجحة، وافتراس البيض والكتاكيت، وانخفاض أعداد الأسماك بسبب الصيد التجاري وتغير المناخ. وقد ساهمت هذه العوامل في انخفاض كبير في أعداد طيور البطريق، مما جعلها عرضة للانقراض.