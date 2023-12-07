ملخص: وفقا لدراسة حديثة، قد يرتبط تناول الشوكولاتة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. ووجد الباحثون أن الأفراد الذين يتناولون الشوكولاتة بانتظام لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب، مما يوفر معلومات قيمة عن الفوائد الصحية المحتملة للشوكولاتة.

دراسة جديدة تكشف عن وجود صلة مفاجئة بين الشوكولاتة وصحة القلب والأوعية الدموية

قد يكون للانغماس في تناول الشوكولاتة فوائد أكثر من مجرد إرضاء شهيتك للحلويات، وفقًا لدراسة جديدة رائدة. أجرى باحثون في أحد المعاهد الطبية الرائدة دراسة تبحث في العلاقة المحتملة بين استهلاك الشوكولاتة وأمراض القلب. وكشفت النتائج عن وجود علاقة مفاجئة بين الاثنين.

بدلاً من الاستسلام للاعتقاد الشائع بأن الشوكولاتة ضارة بصحة القلب والأوعية الدموية، تشير هذه الدراسة إلى عكس ذلك تمامًا. تبين أن الأفراد الذين أدرجوا الشوكولاتة في نظامهم الغذائي المعتاد لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب. يتحدى هذا الكشف الاعتقاد الخاطئ السائد منذ زمن طويل بأن جميع أشكال الشوكولاتة تضر بقلوبنا.

وراقبت الدراسة مجموعة متنوعة من المشاركين على مدى خمس سنوات، وحللت عاداتهم في استهلاك الشوكولاتة وجمعت البيانات المتعلقة بصحة القلب والأوعية الدموية لديهم. وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين تناولوا الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25% مقارنة بأولئك الذين نادراً ما تناولوا الشوكولاتة. وكانت هذه النتائج متسقة عبر التركيبة السكانية المختلفة، مثل العمر والجنس والصحة العامة.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الدقيقة التي تلعبها، فإن الدراسة تقدم أدلة دامغة على أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة يمكن أن يكون له تأثير وقائي على قلوبنا. ومن الضروري تسليط الضوء على أن الارتباط الإيجابي لوحظ في المقام الأول مع الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على مستويات أعلى من الفلافانول ومضادات الأكسدة مقارنة بالحليب أو أصناف الشوكولاتة البيضاء.

في الختام، تتحدى هذه الدراسة الرائدة فكرة أن الشوكولاتة ضارة بطبيعتها لصحة القلب والأوعية الدموية. وبدلا من ذلك، تشير الدراسة إلى أن دمج كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة في وجباتنا الغذائية قد يكون له تأثير وقائي ضد أمراض القلب. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هناك ما يبرر إجراء المزيد من الأبحاث لفهم الآليات الأساسية والفوائد المحتملة على المدى الطويل لاستهلاك الشوكولاتة بشكل كامل.