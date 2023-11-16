قم بحماية تواجد عائلتك عبر الإنترنت من خلال الخطة العائلية من AdGuard

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبح ضمان أمان تواجد عائلتك عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع تزايد انتشار التهديدات السيبرانية، من الضروري اتخاذ تدابير استباقية لحماية أحبائك من البرامج الضارة ومحاولات التصيد والإعلانات المتطفلة. وهنا يأتي دور خطة AdGuard العائلية - وهي حل شامل يحمي خصوصيتك، ويحظر المحتوى غير المرغوب فيه، ويوفر لك راحة البال.

تتجاوز خطة AdGuard العائلية التدابير الأمنية التقليدية من خلال تقديم مجموعة من الميزات المصممة لتحسين تجربتك عبر الإنترنت. من خلال حظر اللافتات والنوافذ المنبثقة وإعلانات الفيديو، يضمن التطبيق أن يظل تصفحك دون انقطاع وخاليًا من عوامل التشتيت المزعجة. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. تكمن القيمة الحقيقية لـ AdGuard في قدرته على اكتشاف ومنع تسلل البرامج الضارة، وحماية أجهزتك من الضرر المحتمل.

إحدى الميزات البارزة للخطة العائلية في AdGuard هي قدرتها على حماية خصوصيتك من أجهزة التتبع ومحللي الأنشطة. مع وجود العديد من تقنيات التتبع المتطورة عبر الإنترنت، من الضروري أن يكون لديك حل يمكنه حماية معلوماتك الحساسة من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة أدوات تساعدك على الابتعاد عن مواقع التصيد الاحتيالي، مما يقلل من خطر الوقوع ضحية للمخططات الاحتيالية.

ما يميز خطة AdGuard العائلية هو مرونتها وراحتها. ومع إمكانية استخدامه على ما يصل إلى تسعة أجهزة في وقت واحد، بما في ذلك أجهزة iOS وAndroid وMac وWindows، يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بحماية شاملة. سواء كنت تتصفح الويب، أو تبث المحتوى، أو تصل إلى منصات الوسائط الاجتماعية، تضمن الخطة العائلية بقاء كل جهاز آمنًا.

علاوة على ذلك، توفر خطة AdGuard العائلية ترخيصًا مدى الحياة، مما يعني أنك لن تقلق أبدًا بشأن رسوم الاشتراك المتكررة. بمجرد قيامك بالشراء لمرة واحدة، سيكون لديك وصول غير محدود إلى مجموعة كاملة من الميزات مدى الحياة، مما يمنحك راحة البال دون استنزاف أموالك.

قم بتأمين تواجد عائلتك على الإنترنت اليوم من خلال الاستفادة من العرض لفترة محدودة. احصل على اشتراك مدى الحياة في خطة AdGuard العائلية مقابل 16.97 دولارًا فقط، وهو خصم كبير عن سعره العادي البالغ 129 دولارًا. تصرف بسرعة، حيث تنتهي هذه الصفقة في 16 نوفمبر الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي خطة AdGuard العائلية وكيف تعمل؟

تعد خطة AdGuard العائلية حلاً شاملاً يوفر ميزات الأمان والخصوصية لحماية تواجد عائلتك عبر الإنترنت. إنه يعمل عن طريق حظر الإعلانات المتطفلة، ومنع تسلل البرامج الضارة، وتقديم أدوات لتجنب مواقع التصيد الاحتيالي. يمكن استخدام الخطة في وقت واحد على ما يصل إلى تسعة أجهزة عبر منصات مختلفة.

2. هل يمكن للخطة العائلية في AdGuard حماية أجهزتي من البرامج الضارة؟

نعم، تحتوي خطة AdGuard العائلية على ميزة حظر البرامج الضارة المضمنة التي تحمي أجهزتك من التهديدات المحتملة. ومن خلال تحديد ومنع تسلل البرامج الضارة، فإنه يضمن أمان أجهزة وبيانات عائلتك.

3. هل الترخيص مدى الحياة المتضمن في الخطة العائلية لـ AdGuard يتم شراؤه لمرة واحدة؟

نعم، الترخيص مدى الحياة المتضمن في الخطة العائلية لـ AdGuard هو عملية شراء لمرة واحدة. بمجرد شراء الخطة، سيكون لديك وصول غير محدود إلى ميزاتها دون أي رسوم اشتراك متكررة.

4. هل يمكنني استخدام خطة عائلة AdGuard على أنواع مختلفة من الأجهزة؟

قطعاً. تتوافق خطة AdGuard العائلية مع أجهزة iOS، وAndroid، وMac، وWindows. سواء كنت تستخدم الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر، يمكنك الاستمتاع بحماية شاملة عبر جميع أجهزة عائلتك.