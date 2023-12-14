تطلق شركة ADATA محرك أقراص خارجيًا متينًا جديدًا للمحترفين وعشاق التكنولوجيا

كشفت شركة ADATA، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التخزين، مؤخرًا عن أحدث ابتكاراتها في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة الخارجية (SSD)، وهو SD810. تم تصميم هذا الجهاز المتطور خصيصًا لتحمل الظروف الصعبة، مما يجعله الخيار الأمثل للمصورين ومصوري الفيديو وعشاق الهواء الطلق.

إحدى الميزات البارزة لجهاز SD810 هي شهادة IP68 الثلاثية، والتي تضمن مقاومته للماء والغبار والصدمات. وهذا يعني أن محرك الأقراص ليس متينًا فحسب، بل يمكن الاعتماد عليه أيضًا، حتى في أقسى البيئات. سواء كنت تلتقط لقطات مذهلة تحت الماء أو تعمل في أماكن خارجية مليئة بالغبار، فإن كاميرا SD810 يمكنها التعامل مع كل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز SD810 بقدرات مذهلة في السرعة والأداء. مع واجهة نقل USB 3.2 Gen2 x2، توفر سرعة قراءة/كتابة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية. ويضمن تضمين واجهة Type-C التوافق مع الأجهزة المختلفة، بما في ذلك أحدث موديلات iPhone، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات لكل من المحترفين وعشاق التكنولوجيا.

تعد المتانة محورًا رئيسيًا لشركة ADATA، ويعرض SD810 ذلك بجودة بنائه الاستثنائية. يوجد محرك الأقراص في علبة قوية من الألومنيوم تعمل على تبديد الحرارة بشكل فعال، مما يضمن أداءً مستقرًا حتى أثناء الاستخدام المكثف. حجمه الصغير، أصغر من بطاقة الائتمان، يعزز جاذبيته كرفيق محمول للسفر والمشروعات الخارجية.

لا يعد SD810 متعدد الاستخدامات من حيث الأداء فحسب، ولكنه يوفر أيضًا توافقًا متعدد المنصات. وهو يدعم مجموعة واسعة من أنظمة التشغيل والأجهزة، بما في ذلك وحدات التحكم في الألعاب. علاوة على ذلك، مع خيارات السعة التي تتراوح من 500 جيجابايت إلى 4 تيرابايت، فإنه يوفر مساحة تخزين كبيرة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

سيتوفر SSD SD810 SSD قريبًا باللون الأسود السج والفضي النيزكي. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الأسعار بعد، تؤكد شركة ADATA للعملاء أن محرك الأقراص سيأتي مع ضمان لمدة ثلاث سنوات، مما يوفر راحة البال لمستخدميه.

في الختام، فإن إطلاق شركة ADATA لمحرك الأقراص ذو الحالة الصلبة الخارجي SD810 يوفر حل تخزين قويًا وقويًا للمحترفين وعشاق التكنولوجيا على حدٍ سواء. بفضل ميزاته الرائعة، بما في ذلك الحماية الثلاثية IP68 والأداء عالي السرعة والمتانة الممتازة والتوافق متعدد المنصات، فإن SD810 مهيأ لتلبية متطلبات المستخدمين الذين يواجهون ظروفًا صعبة في عملهم ومغامراتهم.