القيود المفروضة على عقود الطوارئ تؤدي إلى إبطاء الجهود المبذولة لإيواء طالبي اللجوء في مدينة نيويورك

أعلن المسؤولون في مجلس مدينة نيويورك أن الجهود المبذولة لإيواء طالبي اللجوء ستواجه تأخيرات بسبب القيود الجديدة التي فرضها المراقب المالي براد لاندر على عقود الطوارئ. يتطلب قرار لاندر من مكتبه الموافقة المسبقة على طلبات الشراء الطارئة في كثير من الحالات، مما يغير النظام السابق للموافقة الشاملة. وقد انتقد العمدة إريك آدامز هذه الخطوة، الذي شكك في منطق لاندر في فرض القيود بعد أن سافر المراقب المالي مؤخرًا إلى واشنطن العاصمة للدعوة إلى مزيد من الدعم الفيدرالي. ومع ذلك، دافع لاندر عن قراره، مشيرًا إلى أنه من الضروري ضمان الرقابة ومنع التعاقد غير الخاضع للرقابة.

وأعربت كبيرة مستشاري عمدة المدينة، ليزا زورنبرغ، عن مخاوفها بشأن أي إجراءات تؤدي إلى إبطاء عملية توفير السكن لطالبي اللجوء. أجرى مكتب لاندر مراجعة لعقود الطوارئ بقيمة 1.38 مليار دولار والتي كانت تهدف إلى مساعدة وصول طالبي اللجوء. وكشفت المراجعة عن تأخيرات في تقديم العقود للمراجعة وعدم الإبلاغ عن المقاولين من الباطن، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تجاوز عملية التعاقد التقليدية فيما يتعلق بالإنفاق الطارئ المتعلق بالمهاجرين، حيث يقوم المراقب المالي بمراجعة هذه العقود فقط عندما تصبح سارية المفعول بالفعل. يتضمن ذلك العقود المخصصة لشركات مثل DocGo، والتي واجهت في البداية مقاومة من Lander ولكن تمت الموافقة عليها لاحقًا من قبل Mayor Adams. وتخضع الشركة الآن للتحقيق بسبب احتمال إساءة معاملة المهاجرين.

ومع ذلك، هناك بعض الوكالات شبه الحكومية التي لا تخضع لرقابة المراقب المالي، مما يؤدي إلى توقيع العقود دون مراجعة شاملة. يعد تحسين التنسيق والإشراف على إيواء طالبي اللجوء أمرًا بالغ الأهمية حيث تتوقع مدينة نيويورك زيادة في عدد الوافدين، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة المقبلة. وتواجه المدينة أيضًا عبئًا ماليًا متصاعدًا، حيث يعيش 122,100 شخص في الملاجئ، بما في ذلك 67,200 مهاجر.

سيقوم العمدة آدامز برحلة أخرى إلى واشنطن العاصمة، تركز هذه المرة على تأمين تمويل إضافي من المسؤولين الفيدراليين لدعم جهود المدينة مع طالبي اللجوء. وتهدف الإدارة إلى خفض الإنفاق على المهاجرين بنسبة 20% في الأشهر المقبلة، مما يعكس مخاوف بعض سكان نيويورك الذين يعتقدون أن المدينة تقدم بالفعل دعمًا مفرطًا للوافدين الجدد. بشكل عام، تشكل القيود المفروضة على عقود الطوارئ تحديات أمام إسكان طالبي اللجوء في مدينة نيويورك، مما يستلزم المزيد من التنسيق والدعم من جميع مستويات الحكومة.