آيسر تكشف عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة لعام 2024: Predator Triton Neo 16 وSwift Go 14

تستعد شركة Acer، شركة التكنولوجيا الشهيرة، لإطلاق خطين جديدين ومثيرين من أجهزة الكمبيوتر المحمول بالتزامن مع إصدار معالج Meteor Lake القادم من Intel. تلبي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة، وهي Acer Predator Triton Neo 16 وAcer Swift Go 14، احتياجات المستخدمين المختلفة وتوفر ميزات متطورة.

جهاز Acer Predator Triton Neo 16، المقرر إصداره في مارس 2024، هو كمبيوتر محمول مخصص للألعاب مصمم لمنافسة الأفضل في فئته. بسعر 1,499.99 دولارًا و1,799.99 يورو، يتميز جهاز Triton Neo 16 بمعالج Intel Core Ultra 9 185H ورسومات Nvidia، مع خيارات تشمل RTX 4070. وهو مزود بمنفذ HDMI ومنفذي Thunderbolt 4 وقارئ بطاقة micro SD. توفر الشاشة مقاس 16 بوصة الاختيار بين لوحة أساسية بدقة 1920 × 1200 أو لوحة عالية التحديث تبلغ 3200 × 2000 وخيار 165 هرتز. بالإضافة إلى ذلك، تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة RGB ثلاثية المناطق، مما يجعلها مثالية للاعبين الذين يحبون التخصيص.

من ناحية أخرى، يستهدف جهاز Acer Swift Go 14 المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز سهل الحمل للغاية. مع الإصدار المقرر في يناير 2024، سيكون Swift Go 14 متاحًا بسعر 799.99 دولارًا. يتم تشغيله بواسطة معالجات Intel Core Ultra 5 125H أو Ultra 7 155H ويوفر بطاقات رسومات مدمجة، إما Intel Arc Graphics أو Intel Graphics. تتضمن خيارات العرض لجهاز Swift Go 14 شاشة مقاس 14 بوصة وبدقة 2880 × 1880 وبتردد 90 هرتز مع تقنية DisplayHDR True Black 500 أو شاشة تعمل باللمس بدقة أقل تبلغ 1920 × 1200 وبتردد 60 هرتز. يتميز الكمبيوتر المحمول بمجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك منفذي USB من النوع C مع Thunderbolt 4، ومنفذين USB من النوع A، ومنفذ HDMI 2.1، ومقبس سماعة الرأس، وقارئ بطاقة microSD. كما يأتي مزودًا بكاميرا ويب بدقة 1440 بكسل.

يُظهر كلا الجهازين المحمولين التزام شركة Acer بالابتكار، من خلال دمج ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في برامجهما. تشتمل الأداة المساعدة AcerSense الآن على علامة تبويب "AI Zone"، التي تتيح الوصول إلى العديد من تحسينات الذكاء الاصطناعي، مثل PurifiedVoice، الذي يزيل ضوضاء الخلفية، وPurified View، الذي يعمل على تحسين المظهر على الشاشة من خلال ضبابية الخلفية وتصحيح النظر. تعمل هذه الميزات على الاستفادة من وحدة Intel Core Ultra NPU لتحسين الأداء.

وفي الختام، توفر عروض أجهزة الكمبيوتر المحمول الجديدة من أيسر في عام 2024 للمستخدمين خيارات قوية ومتعددة الاستخدامات. سواء أكان الأمر يتعلق بالألعاب أو قابلية النقل، فإن جهازي Predator Triton Neo 16 وSwift Go 14 يقدمان أداءً استثنائيًا وميزات متطورة لتلبية متطلبات المستخدمين المتنوعة.