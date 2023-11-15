شاشة الألعاب Acer Nitro ED270U P2bmiipx: قوة صديقة للميزانية

انتبهوا أيها اللاعبون! إذا كنت في السوق لشراء شاشة ألعاب بأسعار معقولة، فلا تبحث سوى عن شاشة Acer Nitro ED270U P2bmiipx. بسعر التجزئة 145 دولارًا فقط، تعد هذه اللوحة المنحنية WQHD مقاس 27 بوصة بمثابة سرقة، وتوفر تجربة ألعاب غامرة بأقل سعر لها حتى الآن.

لا تدع السعر المناسب للميزانية يخدعك، فشاشة الألعاب هذه مليئة بالميزات التي من شأنها رفع مستوى اللعب لديك. بفضل شهادة AMD FreeSync Premium، يضمن جهاز Acer Nitro ED270U ألعابًا عالية الدقة ومعدل تحديث عالٍ مع تقنية معدل التحديث المتغير (VRR). تضمن دقة 1440 بكسل مع معدل تحديث أقصى يبلغ 170 هرتز صورًا مذهلة ولعبًا سلسًا.

يتميز جهاز Acer Nitro ED27U بلوحة VA مقاس 1500 بوصة مع انحناء 270R، مما يوفر تجربة غامرة حقًا من خلال لف الشاشة حولك. مع وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية وأقصى سطوع يصل إلى 250 شمعة، توفر هذه الشاشة مرئيات واضحة ونابضة بالحياة، مما يجعل ألعابك تنبض بالحياة.

على الرغم من عدم إدراجه رسميًا على أنه متوافق مع G-Sync، لا يزال بإمكان مستخدمي Nvidia GPU محاولة تمكين الميزة للحصول على تجربة لعب محسنة. على الرغم من أن النتائج قد تختلف، إلا أن شهادة FreeSync Premium تضمن أداءً أفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.

فيما يتعلق بالاتصال، يوفر جهاز Acer Nitro ED270U المرونة من خلال منفذي HDMI ومنفذ DisplayPort واحد، مما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة في وقت واحد. بالإضافة إلى ذلك، لديك خيار استخدام مكبرات الصوت المدمجة أو توصيل الأجهزة الطرفية الصوتية المفضلة لديك باستخدام مقبس 3.5 ملم.

ولإعطائك راحة البال، تدعم شركة Acer شاشة الألعاب هذه بضمان محدود لمدة 3 سنوات، مما يضمن لك جودتها ومتانتها.

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أسئلة وأجوبة:

س: ما هو معدل تحديث شاشة الألعاب Acer Nitro ED270U P2bmiipx؟

ج: تتمتع الشاشة بمعدل تحديث أقصى يبلغ 170 هرتز.

س: هل يمكن لمستخدمي Nvidia GPU تمكين G-Sync على هذه الشاشة؟

ج: على الرغم من عدم إدراجه رسميًا على أنه متوافق مع G-Sync، يمكن لمستخدمي Nvidia GPU محاولة تمكين الميزة.

س: ما هي خيارات الصوت التي توفرها الشاشة؟

ج: يوفر جهاز Acer Nitro ED270U P2bmiipx مكبرات صوت مدمجة ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم للأجهزة الطرفية الصوتية الخارجية.

س: ما هي تغطية الضمان لهذه الشاشة؟

ج: تأتي شاشة الألعاب هذه مع ضمان محدود لمدة 3 سنوات من شركة Acer.