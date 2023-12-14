آيسر تكشف عن شاشات LCD جديدة للألعاب بميزات رائعة

أعلنت شركة آيسر مؤخراً عن إطلاق شاشتي LCD متطورتين للألعاب في اليابان، مما يوضح التزامها بتزويد اللاعبين بأحدث التقنيات. يبلغ حجم هاتين الشاشتين، XV275KP3biipruzx وXV275UP3biiprx، 27 بوصة وتأتيان مزودتين بميزات رائعة لتعزيز تجربة الألعاب.

نجم العرض هو بلا شك طراز XV275KP3biipruzx، الذي يتميز بدقة 4K مذهلة ويستخدم تقنية الإضاءة الخلفية Mini LED. وهي مجهزة بلوحة IPS LCD، وتوفر معدل تحديث يبلغ 160 هرتز ووقت استجابة سريع للغاية يبلغ 1 مللي ثانية. وهذا يعني أنه يمكن للاعبين الاستمتاع بصور مرئية سلسة ولعب سلس دون أي ضبابية في الحركة.

ما يميز هذه الشاشة هو التزامها بمعيار VESA DisplayHDR 1000، مما يضمن نطاقًا ديناميكيًا عالي الجودة. مع تعتيم محلي مكون من 576 منطقة، توفر XV275KP3biipruzx ألوانًا سوداء عميقة وألوانًا نابضة بالحياة، تغطي 99% من التدرج اللوني AdobeRGB. بفضل تحقيق دقة الألوان بقيمة Delta E أقل من 2، فإن هذه الشاشة تضفي الحيوية على الصور بدقة مذهلة.

تدعم شاشة XV275KP3biipruzx أيضًا تقنية AMD FreeSync Premium، مما يوفر رسومات متزامنة تقضي على تمزق الشاشة وتلعثمها. قادرة على عرض 1.07 مليار لون رائع، توفر هذه الشاشة سطوعًا يصل إلى 1,000 شمعة/م2 ونسبة تباين ديناميكية تبلغ 100 مليون:1. مع زوايا عرض واسعة تبلغ 178 درجة أفقيًا وعموديًا، تضمن شاشة XV275KP3biipruzx عدم تفويت اللاعبين لأي تفاصيل.

فيما يتعلق بالاتصال، يشتمل هذا الطراز على منفذي HDMI 2.1 ومنفذ USB من النوع C متوافق مع مصدر طاقة بقدرة 90 وات ومنفذ DisplayPort 1.4. يسمح الحامل القابل للتعديل بنطاق إمالة من -5 إلى 25 درجة، ودوران من -25 إلى 25 درجة، وإمكانية الدوران المحوري، وتعديل الارتفاع بمقدار 150 مم. يبلغ عرضها 613.1 ملم، وعمقها 267 ملم، وارتفاعها 587 ملم، وتزن 6.72 كجم، وتجمع هذه الشاشة بين الأداء الوظيفي والأناقة.

في حين أن XV275KP3biipruzx يسرق الأضواء، لا ينبغي إغفال طراز XV275UP3biiprx. يتميز بلوحة VA LCD ويدعم معدل تحديث أعلى قليلاً يبلغ 170 هرتز، مع وقت استجابة يبلغ 2 مللي ثانية. مثل نظيرتها، فهي تلتزم بمعيار VESA DisplayHDR 1000 وتدعم AMD FreeSync Premium، مما يوفر تجارب ألعاب سلسة وغامرة.

تتميز XV16.7UP275biiprx بـ 3 مليون لون، وتوفر نفس السطوع ونسبة التباين الديناميكية وزوايا المشاهدة مثل XV275KP3biipruzx. يتضمن منفذي HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4، مما يضمن الاتصال السلس. يوفر الحامل القابل للتعديل مرونة مماثلة، وتزن الوحدة أقل قليلاً عند 6.32 كجم.

وفي الختام، فإن شاشات LCD الجديدة المخصصة للألعاب من شركة Acer ترفع المستوى من حيث الأداء والتصميم. بفضل الميزات المتطورة والمواصفات الرائعة، تعد هذه الشاشات بإحداث ثورة في تجربة الألعاب للهواة والمحترفين على حدٍ سواء.