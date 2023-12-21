تغريم شركة Valaris بسبب انهيار ذراع الرافعة في بحر الشمال

تم تغريم شركة فالاريس للحفر مبلغ 130,000 ألف جنيه إسترليني من قبل محكمة في أبردين عقب حادث انهيار ذراع الرافعة في بحر الشمال في عام 2016. وبينما لم يصب أحد في الحادث، وصفه المدير التنفيذي للصحة والسلامة (HSE) بأنه " حادث ينتظر حدوثه." تسبب انهيار ذراع الرافعة Rowan Gorilla VII في مشهد فوضوي، حيث أدى الحطام إلى إتلاف سفينة قريبة وتمزق خرطوم، مما أدى إلى إطلاق سحابة من غبار الأسمنت. اعترفت شركة Rowan Drilling (UK) Ltd، وهي شركة تابعة لشركة Valaris، بالذنب في خرقين لقانون الصحة والسلامة في العمل وما إلى ذلك لعام 1974.

وقع الحادث بينما كان الموظفون على متن سفينة Solvik الموردة يستعدون لاستعادة مضخة غاطسة معيبة. كشف تحقيق الصحة والسلامة والبيئة أن انهيار الرافعة كان بسبب فشل شركة Rowan Drilling في فحص وضبط مفتاح الحد، والذي تم تصميمه لمنع رفع ذراع الرافعة إلى درجة العطل الميكانيكي. سقطت ثلاثة من أقسام ذراع الرافعة الأربعة في البحر، وسقط الخطاف المساعد للرافعة والكابلات والمكونات والحطام على سطح السفينة.

وجدت هيئة الصحة والسلامة والبيئة أن آليات السلامة في مقصورة الرافعة قد تم تجاوزها، مما يسمح بتشغيل عناصر التحكم بشكل غير مقصود. تم إرسال "إشعار التحسين" إلى شركة Rowan Drilling لمعالجة هذه المشكلات. سلط التحقيق الضوء على أهمية صيانة واختبار مفاتيح حد الرافعة لضمان الحماية المناسبة.

ومن حسن الحظ أنه لم يصب أو يقتل أحد بجروح خطيرة في هذا الحادث. ومع ذلك، فهو بمثابة تذكير بأهمية وجود نظام قوي لإدارة السلامة لمنع مثل هذه الحوادث. ولم يعلق فالاريس بعد على هذه المسألة.