يواجه قطاع إطلاق الصواريخ في أوروبا انتكاسات جديدة: فقدان الأجزاء الرئيسية وإلغاء الاختبار

في سلسلة من الانتكاسات لقطاع الإطلاق المضطرب في أوروبا، تم تأجيل الرحلة الأخيرة لصاروخ فيجا الإيطالي بسبب فقدان أجزاء مهمة، في حين تم إلغاء الاختبار الأخير لصاروخ آريان 6 الأوروبي الجديد، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA). وتأتي هذه التأخيرات في الوقت الذي تواصل فيه أوروبا العمل على استعادة الوصول المستقل إلى الفضاء بعد الانتكاسات المتعددة في برامجها الفضائية.

تم إلغاء اختبار المرحلة العليا لصاروخ أريان 6، لكن وكالة الفضاء الأوروبية أكدت أن ذلك لن يؤثر على الإطلاق الافتتاحي المخطط له في منتصف عام 2024. واجه آريان 6 تأخيرات متكررة، وتم إيقاف نسخة الصاروخ فيغا سي بعد فشل الإطلاق. مع بقاء عدد قليل فقط من عمليات الإطلاق لإصدار Vega الأصلي، تم تأجيل الإطلاق النهائي من ربيع 2024 إلى سبتمبر.

تم اكتشاف أن الأجزاء المفقودة عبارة عن دبابتين كبيرتين تعملان بالوقود لصاروخ فيجا. وكشف مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية أنه تم العثور على الدبابات محطمة وغير صالحة للاستخدام في مكب النفايات، بالإضافة إلى قصاصات معدنية. نظرًا لعدم توفر خزانات احتياطية، فإن الخطة هي تكييف خزانات أكبر قليلاً مخصصة لنموذج Vega C. ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المرتبطة بإعادة استخدام خزانات الاختبار.

تظل الأسباب وراء اختفاء الدبابات وكيف انتهى بها الأمر في مكب النفايات لغزا. وفي الوقت نفسه، تم إلغاء اختبار الإطلاق الساخن للمرحلة العليا من صاروخ آريان 6 في لامبولدسهاوين بألمانيا، بعد دقيقتين فقط من اختبار الإطلاق. تقوم الشركة المصنعة ArianeGroup حاليًا بالتحقيق في أسباب الإجهاض.

وعلى الرغم من هذه النكسات، تظل وكالة الفضاء الأوروبية متفائلة بشأن مستقبل برامج إطلاق الصواريخ. سمح اختبار محرك الإطلاق الطويل الذي تم إجراؤه بنجاح في غيانا الفرنسية الشهر الماضي لوكالة الفضاء الأوروبية بتحديد نافذة الإطلاق في عام 2024. ومن المقرر إجراء اختبار التحميل كما هو مخطط له يوم الجمعة.

لا يزال قطاع الفضاء الأوروبي يواجه التحديات، ولكن مع الإصرار والجهود المستمرة، تهدف أوروبا إلى استعادة مكانتها في استكشاف الفضاء وتأمين الوصول المستقل إلى الفضاء.