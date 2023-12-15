تأخر الإطلاق النهائي للصاروخ الإيطالي وفقدان أجزاء منه

تم تأجيل الإطلاق النهائي لصاروخ فيجا الإيطالي بسبب فقدان بعض المكونات الأساسية، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA). ومن ناحية أخرى، تم أيضاً إلغاء اختبار أجري مؤخراً لصاروخ أريان 6 الأوروبي الجديد، الأمر الذي يمثل أحدث انتكاسة لقطاع الإطلاق المحاصر في أوروبا.

ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن الاختبار الفاشل للمرحلة العليا من آريان 6 ليس من المتوقع أن يؤثر على الإطلاق الافتتاحي المقرر في منتصف عام 2024، حيث تعمل على استعادة الوصول المستقل إلى الفضاء بعد التأخير المتكرر مع آريان 6 وإيقاف صاروخ فيجا سي. .

كان من المقرر في الأصل أن يتم الإقلاع في ربيع عام 2024، ولكن تم تأجيل الإقلاع النهائي لمركبة فيجا إلى سبتمبر بعد اختفاء خزانين من أصل أربعة خزانات تعمل بالوقود من مصنع إيطالي. وكشف مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية خلال مؤتمر صحفي أنه تم اكتشاف الدبابات لاحقًا "محطمة" وغير صالحة للاستخدام في مكب النفايات، إلى جانب قصاصات معدنية. سيتم استبدال الخزانات المفقودة بأخرى أكبر قليلاً مصممة لنموذج Vega C.

وأوضح توني توكر-نيلسن، مدير النقل في وكالة الفضاء الأوروبية، أن دبابات فيجا المفقودة لم تُسرق، لكن لا يوجد تفسير واضح لكيفية انتهاء الأمر بها في مكب للقمامة. ويعمل صاروخ فيجا بالوقود المخزن في أربعة خزانات كروية سعة 142 لترًا، وفقًا لوكالة الفضاء الفرنسية.

وتعرض نموذج Vega C لفشل خلال مهمته الثانية قبل عام تقريبًا، مما أدى إلى تدمير قمرين صناعيين للتصوير. ومن المتوقع أن تستأنف الرحلة بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر 2024.

وفيما يتعلق بآريان 6، تم إلغاء اختبار إطلاق النار الساخن للمرحلة العليا في ألمانيا بعد دقيقتين من الاختبار. وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن الشركة المصنعة ArianeGroup تقوم حاليًا بتحليل الأسباب الكامنة وراء الإجهاض. وعلى الرغم من هذه النكسة، لا توجد مؤشرات على أن الرحلة الافتتاحية، المقرر إجراؤها في منتصف يونيو إلى نهاية يوليو 2024، ستتأخر أكثر.

وتؤكد هذه التطورات الأخيرة التحديات التي يواجهها قطاع الإطلاق في أوروبا. ومع ذلك، مع وجود جدول زمني منقح وحلول بديلة، يبقى الأمل في إطلاق ناجح في المستقبل القريب.