فقدان الأجزاء وإلغاء الاختبارات: النكسات تصيب قطاع الإطلاق الفضائي في أوروبا

ملخص: يواجه قطاع الإطلاق الفضائي في أوروبا تحديات حيث تأخرت الرحلة الأخيرة لصاروخ فيجا الإيطالي بسبب فقدان أجزاء مهمة، في حين تم إلغاء الاختبار الأخير لصاروخ آريان 6 الأوروبي الجديد. تم العثور على الأجزاء المفقودة من صاروخ فيجا، وهما خزانان كبيران للوقود، محطمين وغير صالحين للاستخدام في مكب النفايات، مما أجبر المسؤولين على تكييف خزانات أكبر من طراز Vega C للإقلاع النهائي. وفي الوقت نفسه، انتهى اختبار المرحلة العليا لصاروخ آريان 6 بالإجهاض بعد دقيقتين فقط من اختبار الإطلاق، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك على الإطلاق الافتتاحي في منتصف عام 2024. تسلط هذه السلسلة من النكسات التي تعرضت لها أوروبا الضوء على النضال المستمر لاستعادة الوصول المستقل إلى الفضاء، في أعقاب التأخير والفشل المتكرر لصواريخ آريان 6 وفيجا سي.

في تحول مفاجئ للأحداث، اختفت أجزاء مهمة من صاروخ فيجا الإيطالي بشكل غامض، مما تسبب في تأخير رحلته الأخيرة. تشكل خزانات الوقود المفقودة، التي تم اكتشافها في مكب النفايات وهي في حالة مسحوقة وغير صالحة للاستخدام، تحديًا كبيرًا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA). نظرًا لعدم تمكنها من العثور على أي قطع غيار، قررت وكالة الفضاء الأوروبية تعديل خزانات أكبر قليلاً من طراز Vega C الأحدث. وأكد توني توكر-نيلسن، مدير النقل في وكالة الفضاء الأوروبية، أن الدبابات المفقودة لم تكن مسروقة، لكنه لم يكن لديه تفسير لكيفية انتهاء الأمر بها في مكب للقمامة.

وعلى صعيد منفصل، واجه اختبار المرحلة العليا من الصاروخ الأوروبي الجديد أريان 6 عقبة غير متوقعة. وبعد دقيقتين فقط من اختبار إطلاق النار، تم إلغاء الاختبار فجأة. على الرغم من أن أسباب الإجهاض يتم تحليلها حاليًا من قبل الشركة المصنعة ArianeGroup، إلا أن وكالة الفضاء الأوروبية تظل متفائلة بأنها لن تؤخر الإطلاق الافتتاحي المخطط لـ Ariane 6 في منتصف عام 2024.

تسلط سلسلة النكسات التي شهدها قطاع الإطلاق الفضائي في أوروبا الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة لاستعادة الوصول المستقل إلى الفضاء. ومع التأخير والفشل المتكرر لكل من صاروخي آريان 6 وفيجا سي، تتعرض وكالات الفضاء الأوروبية لضغوط لاستعادة الموثوقية والكفاءة في برامجها. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن وكالة الفضاء الأوروبية عازمة على التغلب على هذه النكسات ومواصلة العمل من أجل ضمان الإطلاق الناجح لمهامها المخطط لها.