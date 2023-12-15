وكالة الفضاء الأوروبية تواجه انتكاسات مع صاروخي فيغا وأريان 6

واجهت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تحديات جديدة في عمليات الإطلاق الفضائية. تم تأجيل الرحلة الأخيرة لصاروخ فيجا الإيطالي بعد اختفاء أجزاء مهمة منه، في حين تم إحباط اختبار أجري مؤخرًا لصاروخ أريان 6 الأوروبي الجديد. هذه النكسات هي الأحدث في سلسلة من القضايا التي تواجه قطاع الإطلاق المضطرب في أوروبا.

تم اكتشاف خزانات الوقود الدافعة المفقودة لصاروخ فيجا "محطمة" وغير صالحة للاستخدام في مكب النفايات، بالإضافة إلى قصاصات معدنية. نظرًا لعدم توفر خزانات احتياطية، تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لتكييف خزانات أكبر قليلاً مصممة لطراز Vega C الأحدث. تمت إعادة جدولة الإطلاق النهائي لصاروخ Vega الأصلي في سبتمبر 2024.

وفي الوقت نفسه، تم قطع اختبار الإطلاق الساخن للمرحلة العليا من صاروخ آريان 6 في ألمانيا بعد دقيقتين فقط من الاختبار. يتم حاليًا تحليل أسباب الإجهاض من قبل الشركة المصنعة ArianeGroup. ومع ذلك، ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن الاختبار المجهض من غير المرجح أن يؤخر الرحلة الافتتاحية لآريان 6، المقرر إجراؤها في منتصف عام 2024.

وتأتي هذه النكسات في وقت حرج بالنسبة لصناعة الفضاء في أوروبا، حيث تسعى جاهدة لاستعادة الوصول المستقل إلى الفضاء. لقد شهد صاروخ Ariane 6 بالفعل عدة تأخيرات، وتم إيقاف الصاروخ Vega C بعد فشل الإطلاق. ويعد كلا الصاروخين حاسمين بالنسبة للمهمات الفضائية الأوروبية المستقبلية وإطلاق الأقمار الصناعية التجارية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل وكالة الفضاء الأوروبية متفائلة بشأن التقدم المحرز. وقد نجحت الوكالة في إجراء اختبارات طويلة المدى لمحرك الإطلاق وتواصل تحسين قدرات الإطلاق الخاصة بها. تعد استعادة وصول أوروبا المستقل إلى الفضاء أولوية قصوى، ووكالة الفضاء الأوروبية ملتزمة بالتغلب على العقبات التي تواجهها.

وفي الختام، فإن خزانات الوقود الدافعة المفقودة لصاروخ فيجا، والاختبار المجهض للمرحلة العليا من صاروخ أريان 6، يسلطان الضوء على الصعوبات المستمرة التي يواجهها قطاع الإطلاق في أوروبا. ومع ذلك، فإن وكالة الفضاء الأوروبية مصممة على معالجة هذه النكسات والمضي قدمًا في تحقيق أهدافها الطموحة لاستكشاف الفضاء.