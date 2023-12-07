التحديات والفرص المتاحة للمستثمرين في ظل المناخ الاقتصادي المتغير

كان التضخم وأسعار الفائدة مصدر قلق للمستثمرين في الآونة الأخيرة. أحدثت بداية جائحة كوفيد-19 تحولا كبيرا في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وما تلا ذلك من ارتفاعات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن المشهد الحالي يتميز بانخفاض معدلات التضخم بينما تظل أسعار الفائدة مرتفعة، مما يترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن أفضل نهج للتخطيط المالي.

تسلط لورا سوتر، رئيسة التمويل الشخصي في AJ Bell، الضوء على أهمية التنويع وتوزيع الأصول وإدارة تحمل المخاطر عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن توفر عوائد جذابة على المدخرات، يؤكد سوتر على الحاجة إلى النظر في عوامل مثل نقل الحسابات المصرفية لتعظيم أسعار الفائدة. أصبحت هذه العملية أكثر بساطة في الآونة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المستثمرون معضلة تحقيق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والادخار النقدي.

تشير إيما وول، رئيسة قسم تحليل وأبحاث الاستثمار في Hargreaves Lansdown، إلى أن الاستثمار يميل إلى التفوق على النقد على مدى أطر زمنية أطول. تشير البيانات التاريخية إلى أن الاستثمار يمكن أن يكون أقوى بمرتين من ترك الأموال نقدًا على مدى 30 عامًا. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون المدخرات قصيرة الأجل مفيدة لتحقيق الأهداف المالية. توصي كلير إكسلي، رئيسة خدمات الثروة في شركة Nutmeg، بإنشاء حسابات مباشرة منتظمة في حسابات التوفير كوسيلة لتجميع المدخرات دون وعي.

ومع ذلك، فإن الاستثمار يأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة به، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر. أدى ظهور الأسهم الميمية والاستثمار في العملات المشفرة أثناء الوباء إلى خسائر كبيرة للعديد من المستثمرين الشباب. ينصح وول بأن الاستثمارات ذات المخاطر العالية تكون أكثر ملاءمة للأفراد ذوي التوقعات طويلة المدى والذين يمكنهم المساهمة بانتظام في محافظهم الاستثمارية. ويشير إكسلي إلى أن المستثمرين، بغض النظر عن أعمارهم، مالوا نحو الاستثمارات منخفضة المخاطر منذ الوباء، مما يدل على تفضيلهم للتفكير طويل المدى وقبول التقلبات قصيرة المدى.

بغض النظر عن استراتيجية الاستثمار المختارة، فمن الضروري أن نتذكر المبادئ الأساسية للاستثمار. وينبغي للتنويع، وتوزيع الأصول، وتقييم مدى تحمل المخاطر، أن يوجه كل القرارات الاستثمارية. يجب على الناس أيضًا تحديد أولوياتهم بناءً على أهدافهم المالية، حيث لا يستطيع جميع الأفراد تحمل تكاليف اتباع النصائح المالية التقليدية. من الضروري تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية المختلفة مثل سداد الديون، والادخار لشراء عقار، والمساهمة في المعاشات التقاعدية، وإنشاء صندوق للطوارئ. ومن خلال فهم أهدافهم، يمكن للأفراد اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الادخار والاستثمار، مع مراعاة الأهداف القصيرة والطويلة الأجل.

في نهاية المطاف، يمكن للنهج الشامل الذي يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية والتطلعات المستقبلية أن يساعد المستثمرين على التغلب على التحديات وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في المناخ الاقتصادي المتغير باستمرار.