قوة تصوير الحياة البرية: التقاط جمال وتأثير عالمنا

تتمتع الصورة الآسرة بالقدرة على سرد قصة مقنعة، أو التقاط جوهر عالمنا الطبيعي أو الكشف عن التأثير المدمر للبشر على محيطهم. هذه هي قوة تصوير الحياة البرية، والآن أصبح لدى المعجبين في جميع أنحاء العالم الفرصة للإدلاء بأصواتهم لجائزة اختيار الجمهور لمصور الحياة البرية لهذا العام.

تفتح المسابقة الموقرة، التي يستضيفها متحف التاريخ الطبيعي في لندن وتدعمها لجنة تحكيم دولية، قسمًا للجمهور حيث يمكنهم اختيار الصورة المفضلة لديهم من بين مجموعة مختارة من 25 صورة استثنائية. تم اختيار هذه الصور بعناية من بين ما يقرب من 50,000 مشاركة تم استلامها من 95 دولة مختلفة.

من بين الخيارات المذهلة الصور التي تعرض عجائب الطبيعة، مثل زوج من الأرانب البرية التي تبدو وكأنها تقبل، ودب قطبي يستريح بسلام على جبل جليدي، ودب أشيب منتصب في بحيرة متلألئة. تنقلنا هذه الصور الفوتوغرافية إلى أركان كوكبنا التي لم تمسها يد الإنسان، وتذكرنا بجمالها البكر.

ومع ذلك، تتضمن المجموعة أيضًا صورًا تسلط الضوء على التأثير السلبي للإنسانية. ويذكرنا بطريق Adélie الذي يقترب من بطريق إمبراطوري وفرخه بالتوازن الدقيق للأنظمة البيئية، في حين تظهر الصورة المذهلة حاجزًا من الملابس المصنوعة من فراء القطط الكبيرة المهددة بالانقراض، مما يرمز إلى محنة هذه المخلوقات المهيبة. وتُظهر صور أخرى ثعلبًا صغيرًا يبحث عن القمامة في سلة مهملات مكتظة في لندن، وفيلًا ذكرًا يسير عبر كومة من القمامة، وهو تذكير صارخ بعواقب أفعالنا.

التصويت لجائزة اختيار الجمهور مفتوح الآن عبر الإنترنت حتى 31 يناير. وسيتم الإعلان عن الصورة الفائزة، إلى جانب الصور الأربعة الأولى، في فبراير وسيتم عرضها عبر الإنترنت وشخصيًا في متحف التاريخ الطبيعي.

لا يقتصر تصوير الحياة البرية على التقاط جمال عالمنا فحسب، بل يعمل أيضًا كأداة قوية لزيادة الوعي وإلهام العمل. ومن خلال هذه الصور، يمكننا الحصول على فهم أعمق لهشاشة بيئتنا وأهمية الحفاظ عليها للأجيال القادمة. دع صوتك يُسمع وأدل بصوتك للصورة التي يتردد صداها معك، سواء كانت تحتفي بروعة الطبيعة أو تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتغيير.