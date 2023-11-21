تُظهر صفقة الدفع الجديدة مناورة Spotify الإستراتيجية

في تحول مفاجئ للأحداث، حصل عملاق بث الموسيقى Spotify على شراكة فريدة ومفيدة مع Google للمدفوعات المستندة إلى Android. وفقًا للشهادة الأخيرة في تجربة Epic v. Google، تمكنت Spotify من التفاوض على صفقة حيث تدفع عمولة بنسبة 0 بالمائة عندما يختار المستخدمون شراء الاشتراكات من خلال نظام الدفع الخاص بها. ومع ذلك، إذا اختار المستخدمون Google كمعالج الدفع الخاص بهم، فإن Spotify يدفع فقط عمولة ضئيلة تبلغ 4 بالمائة.

تنحرف هذه الاتفاقية بشكل كبير عن رسوم Google القياسية البالغة 15 بالمائة، مما يتحدى فكرة أن جميع المطورين يخضعون لنفس الأسعار. وبينما حاولت جوجل في البداية الحفاظ على سرية تفاصيل هذا الترتيب، بحجة أنه قد يعيق المفاوضات مع مطوري التطبيقات الآخرين الذين يسعون إلى الحصول على شروط أكثر ملاءمة، فقد تم الكشف عن ذلك الآن أثناء التجربة.

عادةً ما يؤدي برنامج فواتير اختيار المستخدم من Google، الذي تم إطلاقه في عام 2022، إلى تقليل عمولة متجر Play بنحو 4 بالمائة إذا استخدم المطورون نظام الدفع الخاص بهم، مما يؤدي إلى خفض الرسوم إلى 11 بالمائة تقريبًا. ومع ذلك، غالبًا ما يوفر هذا الترتيب القليل من التوفير الفعلي في التكاليف للمطورين، حيث إنهم مسؤولون عن النفقات المرتبطة بمعالجة الدفع. ورغم تأكيد جوجل على المرونة التي يوفرها برنامجها، فإن التوفير في التكاليف يبدو أقل أهمية مما كان يعتقد في السابق.

لعبت شعبية Spotify الرائعة دوراً محورياً في ضمان هذه الصفقة "غير المسبوقة" والمصممة خصيصاً. أثناء الإدلاء بشهادته في المحكمة، برر دون هاريسون، رئيس الشراكات العالمية في Google، الاتفاقية بالقول إن الأداء السليم لـ Spotify عبر خدمات Play والخدمات الأساسية كان أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار تفضيل المستهلكين لهواتف Android. إلى جانب ترتيبات الدفع هذه، تعهد كل من Spotify وGoogle بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي إلى "صندوق النجاح"، مما يدل على استثمارهما المشترك في نجاح الشراكة.

في حين لم يتم الكشف عن أسماء المطورين الآخرين المستفيدين من الأسعار الأكثر ملاءمة، فقد تم الكشف عن أن Google عرضت على Netflix سعرًا مخفضًا بنسبة 10 بالمائة فقط - وهو العرض الذي تم رفضه من قبل عملاق البث المباشر. وبالتالي، لم تعد Netflix توفر خيار الشراء داخل التطبيق على نظام Android ولم تعد تدفع أي رسوم إلى Google مقابل توزيع تطبيقها.

لا تعرض هذه الخطوة الأخيرة من Spotify نهجها الاستباقي لإدارة التزامات الدفع الخاصة بها فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على المشهد المعقد لاقتصاديات متجر التطبيقات. من خلال تأمين صفقة تقلل بشكل كبير من عبء الدفع، وضعت Spotify نفسها كلاعب ماهر في المعركة المستمرة بين مطوري التطبيقات وعمالقة التكنولوجيا حول رسوم العمولة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو برنامج "فواتير اختيار المستخدم" الذي تقدمه Google؟

يتيح برنامج فواتير اختيار المستخدم من Google لمطوري التطبيقات استخدام نظام الدفع الخاص بهم، مما يقلل رسوم العمولة التي يفرضها متجر Google Play. عادةً، يقتطع هذا البرنامج حوالي 4 بالمائة من الرسوم القياسية البالغة 15 بالمائة، مما يخفضها إلى حوالي 11 بالمائة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المطورين لا يزالون مسؤولين عن نفقات معالجة الدفع، مما قد يعوض أي توفير محتمل في التكاليف.

2. كيف تمكنت Spotify من تأمين شروط دفع أكثر ملائمة مع Google؟

لعبت شعبية Spotify الكبيرة وتأثيرها المحتمل على مبيعات هواتف Android دورًا حاسمًا في التفاوض على ترتيبات الدفع الفريدة مع Google. وهذا يؤكد القيمة الإستراتيجية التي يحملها Spotify لنظام Google البيئي. من خلال تقديم صفقة حيث يدفع Spotify عمولة بنسبة 0 بالمائة مقابل الاشتراكات التي تتم معالجتها من خلال نظامه الخاص، و4 بالمائة فقط إذا اختار المستخدمون Google كمعالج الدفع الخاص بهم، فقد وجد الطرفان اتفاقية مفيدة للطرفين.

3. هل تلقى أي مطورين آخرين معاملة مماثلة من Google؟

وبينما اعترفت جوجل بأن المطورين الآخرين ربما حصلوا على أسعار أكثر سخاءً، إلا أنهم امتنعوا عن تسمية هذه الأطراف. أثناء التجربة، تم الكشف عن أن Google عرضت على Netflix سعرًا مخفضًا بنسبة 10 بالمائة فقط، وهو ما رفضته منصة البث المباشر. ونتيجة لذلك، لم تعد Netflix توفر خيار الشراء داخل التطبيق على نظام Android ولا تدفع أي رسوم لشركة Google مقابل توزيع تطبيقها.