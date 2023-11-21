يعتقد الطهاة منذ فترة طويلة أن مفتاح الحصول على شريحة لحم متبلة بشكل مثالي هو تمليحها بشكل حر قبل تحميصها. ومع ذلك، فإن وجهة نظر جديدة من الفيزيائي جورج فيكينيس تتحدى هذه الحكمة التقليدية. وقد تعمق فيكينيس، المشهور بعمله في مجال السيراميك والمواد المركبة المتقدمة، في علم الطبخ في كتابه الأخير. وخلافًا للاعتقاد السائد، يقترح أن تسخين شريحة اللحم في الميكروويف قبل قليها هو سر الحصول على نتيجة لذيذة وطرية.

في مقابلة حديثة مع بودكاست Instant Genius، أوضح فيكينيس سبب تأييده لطريقة الطبخ غير التقليدية هذه. ووفقا له، فإن تمليح شريحة اللحم قبل القلي يمكن أن يكون له في الواقع آثار ضارة. يمتلك الملح قدرة تناضحية تسحب الماء من اللحم، مما يؤدي إلى قوام أكثر صلابة وأقل استساغة. من خلال تسخين شريحة اللحم في الميكروويف قبل تحميرها، يحتفظ اللحم برطوبته، مما يضمن الحصول على طعم أكثر طراوة وطراوة.

في حين أن هذا المنظور قد يكون مفاجئًا للكثيرين، إلا أن فيكينيس يؤكد على أهمية السماح لشريحة اللحم بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة قبل الطهي. تضمن هذه الخطوة طهيًا متساويًا وتمنع أن يصبح اللحم قاسيًا. من خلال تسخين شريحة اللحم في الميكروويف، يتم تسريع عملية التسخين الأولية، مما يسرع عملية الانتقال من درجة الحرارة الباردة إلى درجة حرارة الغرفة.

قد يجادل النقاد بأن تسخين شريحة لحم في الميكروويف يمكن أن يؤثر على نكهتها أو يؤدي إلى طهي قطعة لحم بشكل غير متساو. ومع ذلك، يلتزم فيكينيس بالنتائج التي توصل إليها، مشيرًا إلى أن تقنيات التتبيل والحرق المناسبة يمكن أن توازن أي عيوب طفيفة في عملية الميكروويف. علاوة على ذلك، يقترح تجربة مستويات وفترات طاقة مختلفة للميكروويف لتحقيق المستوى المطلوب من النضج.

أسئلة وأجوبة:

س: هل من الضروري حقاً تسخين شريحة اللحم في الميكروويف قبل قليها؟

ج: وفقًا للفيزيائي جورج فيكينيس، فإن تسخين شريحة اللحم في الميكروويف قبل القلي يمكن أن يحسن طراوتها وعصارتها. ومع ذلك، لا تزال طرق الطهي التقليدية قادرة على تحقيق نتائج ممتازة باستخدام تقنيات التتبيل والحرق المناسبة.

س: هل يؤثر الميكروويف على نكهة شريحة اللحم؟

ج: في حين أن البعض قد يقلق بشأن تأثير الميكروويف على النكهة، تؤكد Vekinis أنه مع التتبيل والحرق المناسبين، يمكن تقليل أي فقدان محتمل للنكهة.

س: كم من الوقت يجب أن يتم وضع شريحة اللحم في الميكروويف؟

ج: تعتمد مدة الميكروويف الدقيقة على سمك شريحة اللحم ودرجة نضجها المطلوبة. يوصى بتجربة مستويات وفترات طاقة مختلفة لتحقيق النتيجة المثالية.