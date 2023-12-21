أحداث سماوية غير عادية يجب الانتباه إليها هذا الأسبوع

سماء الليل هذا الأسبوع: 11-17 ديسمبر 2023

يعد هذا الأسبوع بأن يكون مثيرًا لمراقبي النجوم وعشاق علم الفلك، حيث من المقرر أن تحدث العديد من الأحداث السماوية غير العادية في سماء الليل. إليك ما تحتاج إلى معرفته:

الاثنين 11 ديسمبر: احتجاب نادر لكويكب منكب الجوزاء

الليلة، في حوالي الساعة 8:17 مساءً. EST، النجم العملاق الأحمر الساطع، منكب الجوزاء، سيختفي عن الأنظار خلف الكويكب 319 ليونا. سيؤدي هذا الحدث الذي يحدث مرة واحدة كل بضعة عقود إلى حجب ضوء منكب الجوزاء لبضع ثوان، مما يخلق تأثير كسوف حلقي فريد من نوعه على شكل "حلقة من النار". ومع ذلك، لن يكون هذا المشهد السماوي مرئيًا إلا من خلال مسار ضيق يمتد من آسيا إلى فلوريدا والمكسيك عبر جنوب أوروبا.

الثلاثاء 12 ديسمبر: القمر الجديد

واليوم، في تمام الساعة 18:32 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيدخل القمر مرحلته الجديدة، مما يجعله غير مرئي في السماء. ومع ذلك، مع تقدم الأسبوع، سيبدأ هلال دقيق في الظهور في سماء ما بعد غروب الشمس.

الأربعاء 13 ديسمبر: تراجع عطارد

من اليوم وحتى 1 يناير 2024، سيبدو أن عطارد يتحرك للخلف في السماء بسبب مداره الإهليلجي حول الشمس. وتحدث هذه الظاهرة، المعروفة بالحركة التراجعية الواضحة، عندما تقترب الأرض من عطارد أثناء مدارها. على الرغم من أنها ليس لها أي أهمية لحياة الإنسان، إلا أنها ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام يجب مراقبتها.

الأربعاء/الخميس 13/14 ديسمبر: ذروة زخات شهب الجوزاء

استعد لواحدة من أفضل زخات الشهب لهذا العام! سيصل وابل شهب الجوزاء إلى ذروته خلال هذه الليالي، حيث يمكن رؤية ما يصل إلى 150 نيزكًا متعدد الألوان في الساعة. لالتقاط هذا المشهد السماوي، ابحث عن سماء صافية ومظلمة وانظر نحو كوكبة الجوزاء. سيوفر غياب القمر الظروف المثالية للعرض.

موضوع الأسبوع: سحب ماجلان

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في نصف الكرة الجنوبي، يوفر هذا الأسبوع فرصة فريدة لمراقبة سحابتي ماجلان الكبرى والصغرى (LMC وSMC) - وهما مجرتان قزمتان تدوران حول درب التبانة. سُميت على اسم البحار البرتغالي فرديناند ماجلان، ويمكن رؤية هذه المجرات من مسافة 160,000 و200,000 سنة ضوئية على التوالي.

تذكر استشارة القباب السماوية عبر الإنترنت للحصول على معلومات أكثر دقة فيما يتعلق برؤية هذه الأحداث في موقعك المحدد. استمتع باستكشاف سماء الليل وقد تكون لديك سماء صافية لمغامراتك في مشاهدة النجوم!