تقدم شركة EggBred شطائر الإفطار الفريدة إلى لونج بيتش

من المقرر أن يفتتح مطعم EggBred، وهو مطعم شطائر الإفطار المحبوب والمعروف بخبز الحليب المميز والاهتمام بالجودة، أول موقع امتياز له في لونج بيتش في أوائل عام 2022. وسيقدم المتجر الجديد، الواقع في برج Shoreline Gateway في وسط المدينة، نفس الشيء القائمة باعتبارها الموقع الرئيسي في لا هبرة.

يمكن أن يعزى نجاح EggBred إلى التزامها بالتفاصيل والمكونات اللذيذة. على سبيل المثال، يقوم المطعم بإعداد نقانق الإفطار الخاصة به داخل المنزل باستخدام مزيج خاص من كتف لحم الخنزير، ودهون الظهر، والثوم، والأعشاب الإيطالية. يتم ضرب البطاطس بالبيرة لإضافة نكهة إضافية.

لا تتفوق شركة EggBred في إعداد شطائر الإفطار فحسب، بل إنها تقدم أيضًا مجموعة متنوعة من خيارات الغداء. أحد هذه الأطباق المميزة هو "ناشفيل هوتي"، وهو عبارة عن صدر دجاج مخبوز يدويًا باللبن مع الفلفل الحلو المدخن، وخل عصير التفاح، ومخللات الشبت، وكلها تقع في كعكة الحليب المحمص. يتميز "Ribeye Steak & Egg" بوجود ريب آي طري، وبيضة متوسطة الحجم، وجرجير متبل بالليمون، وبصل مكرمل، وفلفل تشيميتشوري مشوي.

بالإضافة إلى السندويشات، أضافت EggBred مؤخرًا سبعة بوريتو إفطار إلى قائمتها. يجمع "Chili Con Carne Burrito" بين ريب آي أسادا، وكوريزو الفلفل الحار محلي الصنع، والبطاطس المغطاة بالبيرة، وأكثر من ذلك.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بدائل للسندويشات، يقدم EggBred الكعك الإنجليزي المخبوز محليًا بحجم كعك البرجر، وهو مثالي لبيض بنديكت القابل للتخصيص. تشمل الخيارات الأخرى خبز الأفوكادو المحمص ووجبة إفطار شهية مع البطاطس المقرمشة ودجاج الفشار باللبن ومرق السجق الريفي والمزيد.

على الرغم من أن EggBred فتحت أبوابها خلال الأوقات الصعبة لجائحة كوفيد-19، إلا أن مفهومها الفريد وعروضها الشهية اكتسبت شعبية سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسرعان ما حصدت مقاطع الفيديو الخاصة بالعلامة التجارية على Instagram الخاصة بالسندويشات المحشوة وصفار البيض اللزج آلاف المشاهدات.

وتخطط شركة EggBred لافتتاح 10 مواقع أخرى للامتياز في السنوات القليلة المقبلة، لتلبية احتياجات محبي الإفطار في جميع أنحاء البلاد. ويهدف موقع لونج بيتش، الذي سيتم افتتاحه في أواخر يناير أو أوائل فبراير، إلى تزويد المجتمع بخيارات إفطار لذيذة ولذيذة ومناسبة للطلبات الخارجية للمجتمع.

اتبع EggBred على Instagram للحصول على التحديثات حول متجر Long Beach القادم. يعد برج Shoreline Gateway، الواقع في 777 E. Ocean Boulevard، بأن يكون المكان المثالي لإبداعات الإفطار المبتكرة واللذيذة في EggBred.