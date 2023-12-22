تواجه مدينة نيويورك حالة من عدم اليقين مع تدفق المتخصصين الماليين إلى ميامي

وسط الجدل الدائر حول مستقبل مدينة نيويورك كمركز مالي عالمي، ينجذب المهنيون الماليون بشكل متزايد إلى شواطئ ميامي المشمسة. شارك راهول سين شارما، الرئيس التنفيذي المشارك ورئيس شركة Indxx المالية، مؤخرًا أسباب نقل شركته وجميع موظفيها من نيويورك إلى ميامي. نظرًا لانخفاض الضرائب، والطقس الأفضل، وتكاليف الأعمال المعقولة، يعتقد سين شارما أن ميامي تقدم فوائد جذابة مقارنة بمانهاتن.

هذا التحول في التفضيل نحو ميامي كمركز مالي ليس حالة معزولة. وقد قام الملياردير كين جريفين، مؤسس شركة Citadel، بنقل المقر الرئيسي لصندوق التحوط الخاص به من شيكاغو إلى ميامي، كما أعلن مؤسس أمازون جيف بيزوس أيضًا عن نقله إلى ولاية صن شاين لتوفير الضرائب.

في حين أن مدينة نيويورك لا تزال لها اليد العليا باعتبارها العاصمة المالية للعالم، فإن اتجاه الشركات والأفراد الذين يهاجرون جنوبًا أصبح سائدًا بشكل متزايد. ويتوقع سين شارما أن هذا النمو في الصناعة المالية في جنوب فلوريدا لن يستمر فحسب، بل سيصبح أيضًا عنصرًا أساسيًا دائمًا.

ومن المثير للاهتمام أن مدينة نيويورك تشهد انخفاضًا في عائدات الضرائب من وول ستريت وتحولًا نحو الاعتماد بشكل أكبر على صناعة التكنولوجيا في التوظيف. أفاد مكتب المراقب المالي أن صناعة التكنولوجيا نمت بشكل مطرد على مدى العقد الماضي وهي الآن مساهم كبير في اقتصاد المدينة.

بالنسبة لسين شارما وفريقه في Indxx، كان قرار الانتقال إلى ميامي مدفوعًا بمجموعة من العوامل. والجدير بالذكر أن الخطة الأولية للشركة كانت في نهاية المطاف نقل موظفيها المقيمين في ميامي إلى نيويورك، لكن انتهى بهم الأمر إلى تفضيل ميامي كثيرًا لدرجة أنه لم يرغب أحد في الانتقال.

ومع ازدياد عدد المتخصصين في مجال التمويل الذين يحذون حذوهم ويختارون ميامي كقاعدة جديدة لهم، فإن مستقبل مدينة نيويورك باعتبارها المركز المالي المهيمن يواجه حالة من عدم اليقين. ويبدو أن جاذبية الضرائب المنخفضة، والطقس الأفضل، وتكاليف الأعمال المعقولة، تشكل عوامل حاسمة مهمة في هذا التحول. الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف سيؤثر هذا التحول على المشهد المالي العالمي.