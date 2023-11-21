أسطح أجهزة Realme الجديدة: مواصفات وتفاصيل مثيرة!

ظهر مؤخرًا جهاز Realme جديد يحمل رمز الطراز RMX3890 على لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مما زاد من الترقب لمجموعة الهواتف الذكية القادمة. وقد تم رصد هذا الجهاز أيضًا على مواقع شهادات EEC وTKDN في إندونيسيا، مما يعزز وصوله الوشيك. في حين أن التفاصيل الملموسة لم يتم تأكيدها رسميًا بعد، فإن المعلومات المسربة كافية لإثارة حماسة عشاق التكنولوجيا.

وفقًا لقائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، يبلغ حجم هاتف Realme الذكي 164.6 ملم × 75.4 ملم × 7.59 ملم ويزن 185 جرامًا. وهو يدعم خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك 2G و3G و4G و5G وBluetooth وWiFi ثنائي النطاق وGPS وNFC. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتميز الهاتف الذكي بأربعة أنظمة ملاحة، وهي Beidou وGalileo وGLONASS وGPS.

على الرغم من أنه يبدو أنه هاتف ذكي متوسط ​​المدى يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، إلا أنه لا يمكننا استخلاص استنتاجات نهائية حتى تقوم شركة Realme بإصدار إعلان رسمي. لذا، في الوقت الحالي، ننتظر بفارغ الصبر المزيد من المعلومات لفهم ما يخبئه لنا هذا الجهاز بشكل أفضل.

تثير تشكيلة الهواتف الذكية القادمة من Realme ضجة كبيرة في مجتمع التكنولوجيا. أحد أكثر الإصدارات المرتقبة هو Realme GT5 Pro، المقرر إطلاقه غدًا في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي في الصين. يُحدث هذا الهاتف الذكي موجات لكونه أول من يدعم تسجيل الفيديو المُقرب بتقنية Dolby Vision HDR. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتميز بمواصفات مثيرة للإعجاب، بما في ذلك مستشعر Sony LYTIA، وشاشة BOE مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وSnapdragon 8 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي مذهلة تبلغ سعتها 24 جيجابايت.

بالإضافة إلى Realme GT5 Pro، هناك هاتف مثير آخر قيد العمل وهو Realme C65 5G، والذي يُشاع أنه سيظهر لأول مرة في أوائل ديسمبر. ومن المتوقع أن يكون متاحًا في تكوينات متعددة، تتراوح من 4 جيجابايت إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين. يمكن أن يأتي هذا الجهاز بخيارين من الألوان الجذابة، الأرجواني الداكن والأخضر.

بينما ننتظر بفارغ الصبر هواتف Realme الذكية الجديدة، هناك شيء واحد مؤكد: تواصل العلامة التجارية تجاوز الحدود وجذب السوق بعروضها المبتكرة. ترقبوا المزيد من التحديثات حول تشكيلة Realme المثيرة!

الأسئلة الشائعة

1. ما هي خيارات الاتصال التي يدعمها Realme RMX3890؟

من المتوقع أن يدعم Realme RMX3890 شبكات 2G و 3G و 4G و 5G و Bluetooth و WiFi مزدوج النطاق و GPS و NFC.

2. متى سيتم إطلاق Realme GT5 Pro؟

ومن المقرر إطلاق Realme GT5 Pro غدًا في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي في الصين.

3. ما هي الميزة البارزة في Realme GT5 Pro؟

يُثير Realme GT5 Pro ضجة كبيرة لكونه أول هاتف ذكي يدعم تسجيل الفيديو المُقرب بتقنية Dolby Vision HDR.

4. ما هي الألوان التي سيتوفر بها هاتف Realme C65 5G؟

من المتوقع أن يأتي Realme C65 5G بخيارات الألوان الأرجواني الداكن والأخضر.

5. ما الذي يمكن أن نتوقعه من تشكيلة الهواتف الذكية القادمة من Realme؟

تعد مجموعة الهواتف الذكية القادمة من Realme بتقديم ميزات مبتكرة ومواصفات رائعة وخيارات تصميم مثيرة، مع الحفاظ على تقليد العلامة التجارية المتمثل في دفع الحدود دون تغيير.