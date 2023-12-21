حقق كين جونز، أحد سكان تكساس، إنجازًا استثنائيًا: فقد خسر أكثر من 150 رطلاً من وزنه وحقق هدف حياته المتمثل في الفوز بمسابقة كمال الأجسام، كل ذلك بفضل التزامه بالمشي وتتبع العناصر الغذائية الكبيرة التي يحتاجها. وقرر جونز، الذي اعتزل عام 2015، إجراء تغيير واستعادة لياقته بعد أن زاد وزنه تدريجيا على مر السنين.

بدأ جونز رحلة لياقته البدنية بجولات مشي بسيطة، مدركًا أنه لم يكن جاهزًا بعد لممارسة التمارين المكثفة. وبعد عام ونصف من المشي المنتظم ومراقبة نظامه الغذائي عن كثب، كان جونز قد فقد حوالي 80 رطلاً من وزنه بالفعل. تدعم الأبحاث المشي كوسيلة فعالة لتحسين الصحة واللياقة البدنية، خاصة للمبتدئين.

ومع استمرار جونز في التقدم، طلب التوجيه من أحد المدربين وتعلم المزيد عن التغذية. عرّفه مدربه على تطبيق MyFitnessPal، الذي ساعده على تحسين عاداته الغذائية من خلال تتبع المغذيات الكبيرة. من خلال التركيز على الأهداف اليومية التي حددها مدربه، كان لدى جونز الحرية في تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة مع البقاء على المسار الصحيح نحو أهدافه. أصبح تتبع العناصر الغذائية الكبيرة جزءًا من روتينه اليومي، حيث قام جونز بتسجيل وزنه ووجباته كل صباح.

يتبع جونز الآن نظامًا غذائيًا يوميًا يتضمن أطعمة مثل الديك الرومي المطحون والبلطي ودقيق الشوفان وزبدة الفول السوداني. يستهلك حوالي 2,100 سعرة حرارية يوميًا، مع تقسيم حوالي 215 جرامًا من البروتين و165 جرامًا من الكربوهيدرات و52 جرامًا من الدهون. يستمتع مرتين في الأسبوع بيوم يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يسمح له بالانغماس في الفطائر. يقدر جونز بساطة نظامه الغذائي واتساقه، لأنه يجعل من السهل تتبع وجباته باستخدام MyFitnessPal.

يعد التحول الملحوظ لكين جونز بمثابة مصدر إلهام لأي شخص يتطلع إلى تحسين صحته ولياقته البدنية. من خلال دمج المشي المنتظم وتتبع المغذيات الكبيرة، لم يحقق جونز خسارة كبيرة في الوزن فحسب، بل وصل أيضًا إلى أهدافه في كمال الأجسام. تسلط قصته الضوء على أهمية اتخاذ خطوات صغيرة ومستدامة نحو نمط حياة أكثر صحة.