التحديات التي يواجهها الهجوم المضاد في أوكرانيا

ملخّص: واجه الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في عام 2023 تحديات كبيرة، مما أدى إلى نتيجة مختلفة عما كان متوقعًا في البداية. ولا يزال الجيش الأوكراني يمتلك معدات أحدث غربية الصنع، مثل دبابة تشالنجر 2، على الرغم من النكسات. ومع ذلك، أثبتت حقول الألغام الروسية أنها أكثر كثافة من المتوقع، مما تسبب في تأخير وخسائر في صفوف القوات الأوكرانية. توقف الهجوم المضاد في روبوتاين، وكان فقدان دبابة تشالنجر 2 بمثابة نهاية العملية. وفي حين تم إحراز بعض التقدم في مجالات أخرى من الصراع، فإن كلا الجانبين وصلا حاليا إلى طريق مسدود. واستعداداً لهجوم مضاد ثانٍ محتمل، يتعين على أوكرانيا أن تعمل على إيجاد السبل للتغلب على الصعوبات التي تفرضها التحصينات الروسية، وخاصة الألغام.

وفي مواجهة التحديات المتزايدة، واجه الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في عام 2023 عقبات غير متوقعة غيرت مساره. إن امتلاك الجيش الأوكراني لمعدات أحدث مصنوعة في الغرب أظهر التزامه بالدفاع عن سيادته. ومع ذلك، أثبتت حقول الألغام الروسية أنها أكثر خطورة مما كان متوقعًا في البداية، مما أدى إلى تأخير كبير وخسائر في صفوف القوات الأوكرانية. ونتيجة لذلك، ركز الهجوم المضاد على الروبوتين بدلاً من تحقيق هدفه النهائي المتمثل في تحرير ميليتوبول.

كانت خسارة دبابة تشالنجر 2 خارج Robotyne بمثابة نقطة تحول في الهجوم المضاد. وقد سلط هذا الحادث الضوء على مدى تعرض المركبات المتطورة الممنوحة من الخارج للألغام والصواريخ المضادة للدبابات. وعلى الرغم من هذه النكسات، لا يزال الجيش الأوكراني يحتفظ بمعظم مركباته المتقدمة. وهذا من المحتمل أن يضعهم في موقف يسمح لهم بشن هجمات مستقبلية، لكنه يؤكد أيضًا على الحاجة إلى معالجة التهديد الكبير الذي تشكله الألغام عند التقدم ضد الدفاعات الروسية.

وفي الوقت الحالي، يجد الجانبان نفسيهما عالقين في طريق مسدود، حيث يتبادلان نيران المدفعية وينشران قوات جديدة. ويتعين على الجيش الأوكراني أن يفكر في العام الماضي من الحرب وأن يضع استراتيجيات للتخفيف من المخاطر التي تشكلها حقول الألغام الروسية. إذا تم شن هجوم مضاد ثانٍ، فمن المرجح أن يواجه دفاعات هائلة أكثر من ذي قبل، حيث كان لدى الروس الوقت الكافي لتعزيز مواقعهم بشكل أكبر. ويجب إجراء التغييرات لتزويد أوكرانيا بفرصة أكبر للنجاح وتحييد التأثير الضار للألغام على الألوية المتقدمة.

إن المرونة العسكرية لأوكرانيا وامتلاكها للمعدات المتقدمة توفر الأمل للعمليات المستقبلية. ومع ذلك، فإن التخطيط الدقيق والمناهج المبتكرة ضرورية للتغلب على التحديات التي تفرضها حقول الألغام الروسية الكثيفة. ولن تتمكن أوكرانيا من تحقيق تقدم ناجح في الهجمات المضادة المستقبلية إلا من خلال إيجاد حلول فعالة.