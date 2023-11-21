هل الإدراك المتأخر حقًا 20/20؟ خطأ تيد جويا في أبل بقيمة 6 ملايين دولار

في كشف مفاجئ، اعترف تيد جويا، المستشار الإداري الذي تحول إلى ناقد لموسيقى الجاز، بقرار مكلف اتخذه منذ حوالي 25 عامًا. في الثمانينيات، استثمرت جويا، وهي مستخدم متعطش لمنتجات أبل، في شركة التكنولوجيا العملاقة عن طريق شراء 1980 سهم بسعر أعلى بقليل من طرحها العام الأولي. لم يكن يعلم أن هذا الاستثمار الذي يبدو عاديًا كان سيتحول إلى مبلغ مذهل يبلغ 300 مليون دولار اليوم.

تم بيع أسهمه في شركة Apple في نفس الوقت تقريبًا الذي عاد فيه المؤسس المشارك ستيف جوبز إلى الشركة، مما أدى إلى إدراك Gioia لأول مرة لخطأه البالغ 6 ملايين دولار. ولو كان قد احتفظ بأسهمه، مع الأخذ في الاعتبار تقسيمات الأسهم اللاحقة، لكان استثماره الأصلي قد ازدهر إلى 33,600 سهم، تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 6.4 مليون دولار.

وبينما أرجع جويا قراره ببيع أسهمه في شركة أبل إلى فترة من الاضطرابات التي مرت بها الشركة، مما سلط الضوء على صراعاتها بعد رحيل جوبز، فمن الواضح أنه نادم الآن على عدم الاستمرار في هذا المسار. بصفته مؤلفًا للعديد من الكتب ومؤرخًا للموسيقى، يقدم Gioia منظورًا فريدًا حول تحديات Apple في عصر ما بعد الوظائف.

هذه القصة بمثابة تذكير بأنه حتى المستثمرين الأكثر اطلاعا يمكن أن يرتكبوا أخطاء مكلفة. إن إدراك جويا المتأخر هو مثال صارخ على الفرصة الضائعة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الأمن المالي والمكاسب الشخصية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الأسباب وراء قرار تيد جويا ببيع أسهمه في شركة أبل؟

باع تيد جويا أسهمه في شركة أبل في الوقت الذي عاد فيه المؤسس المشارك ستيف جوبز إلى الشركة. في تلك المرحلة، كانت شركة آبل تواجه صعوبات، واعتقد جويا أنها ضلت طريقها بدون جوبز.

2. ما هي قيمة أسهم شركة Ted Gioia في شركة Apple اليوم؟

لو احتفظ تيد جويا بأسهمه الـ 300 في شركة أبل، بعد تعديلها لتتناسب مع تقسيمات الأسهم، لكانت قد تحولت إلى 33,600 سهم تبلغ قيمتها حوالي 6.4 مليون دولار.

3. هل يمكن اعتبار خطأ تيد جويا بمثابة قصة تحذيرية للمستثمرين الآخرين؟

نعم، إن خطأ تيد جويا البالغ 6 ملايين دولار هو بمثابة تذكير بأنه حتى المستثمرين ذوي الخبرة يمكن أن يرتكبوا أخطاء مكلفة. ويؤكد على أهمية استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل والعواقب المحتملة للبيع في وقت مبكر جدا.

4. ما هي الدروس التي يمكن تعلمها من تجربة Ted Gioia مع أسهم Apple؟

تسلط تجربة تيد جيويا الضوء على أهمية إدراك القيمة والنمو المحتمل للشركة، حتى في الأوقات الصعبة. وهو يؤكد على أهمية الاستمرار في الاستثمار وعدم الاستسلام للشكوك على المدى القصير.