يستخدم DeepMind الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بملايين البلورات الجديدة

وفقًا لمقالة حديثة في مجلة Nature، قامت Google DeepMind بتطوير أداة ذكاء اصطناعي (AI) تسمى GNoME (شبكات الرسم البياني لاستكشاف المواد) يمكنها التنبؤ بالهياكل البلورية الجديدة. وباستخدام مكتبات الهياكل الكيميائية الموجودة، أنتج جنوم 2.2 مليون بنية بلورية جديدة لم تكن معروفة من قبل للعلم.

وللتحقق من صحة هذه التوقعات، تعاونت شركة DeepMind مع باحثين من جامعة كاليفورنيا، بيركلي. لقد تمكنوا من تصنيع 41 من أصل 58 مركبًا متوقعًا في ما يزيد قليلاً عن أسبوعين. علاوة على ذلك، منذ إجراء البحث، تم إنتاج أكثر من 700 بلورة أخرى من قبل مجموعات مختلفة.

لقد صنعت DeepMind مجموعة فرعية من الهياكل الأكثر استقرارًا، يبلغ مجموعها 381,000 بلورة، متاحة للجمهور للمختبرات الأخرى لمزيد من التحقيق. ومن بين هذه الهياكل آلاف البلورات التي لديها القدرة على الموصلية الفائقة، حيث تتدفق التيارات الكهربائية بمقاومة صفر، بالإضافة إلى مئات الموصلات المحتملة لأيونات الليثيوم التي يمكن استخدامها في البطاريات.

وفي حين أن عمل ديب مايند مثير للإعجاب، يؤكد العلماء أن هذا مجرد بداية للاستكشاف في هذا المجال. ركزت أداة الذكاء الاصطناعي على البلورات التي تتشكل في ظل ظروف محددة، والبلورات ليست سوى مجموعة فرعية واحدة من الكون الواسع من المواد. وأشار آرون والش، عالم المواد في إمبريال كوليدج لندن، إلى أن عدد البلورات التي يحتمل أن تكون قابلة للتصنيع والتي تتضمن أربعة عناصر كيميائية وحدها يمكن أن يصل إلى حوالي 32 تريليون.

من غير المؤكد ما إذا كانت أي من البلورات الجديدة البالغ عددها 2.2 مليون والتي تنبأ بها DeepMind ستكون مفيدة. ومع ذلك، فإن التقنيات المستخدمة في هذا البحث لها قيمة كبيرة. إلى جانب اقتراح بلورات جديدة، يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا المساعدة في الكشف عن القواعد غير المعروفة التي تحكم تكوين البلورات. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم تكوين البلورات يمكن أن ينقذ الباحثين من العملية الشاقة المتمثلة في تصنيع كل مادة يدويًا.

في الختام، نجحت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ DeepMind في التنبؤ بملايين الهياكل البلورية الجديدة. في حين أن التطبيقات العملية لهذه الهياكل البلورية لم يتم تحديدها بعد، فإن الأفكار المكتسبة من هذا البحث يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على كل من استكشاف المواد وفهم تكوين البلورات.