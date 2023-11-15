لعبة جديدة من MMO Veterans تهدف إلى إحداث ثورة في تفاعل اللاعبين وملكيتهم

يقوم حاليًا فريق من خبراء MMO المخضرمين، بما في ذلك Jeffrey Butler، أحد المنتجين الأصليين لـ EverQuest، بتطوير لعبة طموحة جديدة عبر الإنترنت تسمى Avalon. لا يعد المشروع بتغطية إعدادات وأنواع متعددة فحسب، بل يستخدم أيضًا تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة لتعزيز تفاعل اللاعب وإنشاء الشخصيات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى إحداث ثورة في مفهوم ملكية الأصول من خلال تنفيذ المصادقة المشابهة لتقنية blockchain.

مع فريق يتألف من المطورين ذوي الخبرة الذين عملوا على عناوين بارزة مثل World of Warcraft، وCall of Duty، وElden Ring، وDiablo، حظيت Avalon باهتمام كبير في صناعة الألعاب. السمة المميزة للعبة هي قدرتها على الانتقال بسلاسة بين الإعدادات والأنواع المختلفة، مما يمكّن اللاعبين من المساهمة في تقاليدها الفريدة والسرد الشامل.

خلف الكواليس، تستخدم Avalon أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتسهيل إنشاء الشخصيات والتفاعل معها. على سبيل المثال، فإنه يستخدم أداة Popul8، وهو نظام توليد إجرائي قوي قادر على إنتاج عدد كبير من نماذج الشخصيات غير اللاعب (NPC). علاوة على ذلك، يعمل Inworld AI بمثابة ChatGPT متكامل للشخصيات غير القابلة للعب، مما يؤدي إلى إنشاء حوارات وإضفاء شخصيات مميزة بناءً على مطالبات المطور.

عند مشاهدة العرض التشويقي، قد يبدو Avalon بمثابة تجربة MMO شائعة، مليئة بتسلسلات قتالية غير ملحوظة تتراوح من المبارزة الخيالية إلى معارك الخيال العلمي الميكانيكية. ومع ذلك، يكشف الفحص الدقيق لمحات عن بناء منزل وعناصر بناء مدينة تشبه لعبة Sims، مما يشير إلى إمكانية التطوير الذي يعتمد على اللاعب.

ولعل الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في أفالون يكمن في تنفيذها للاقتصاد الافتراضي و"السيادة الرقمية". سيكون لدى اللاعبين القدرة على امتلاك الأصول والعوالم داخل اللعبة، مع الميزة الإضافية المتمثلة في القدرة على نقلها بين الألعاب والمنصات المختلفة. تتم المصادقة على نقل الملكية هذا بواسطة Avalon من خلال استخدام تقنية blockchain، مما يوفر للاعبين وسيلة آمنة ويمكن التحقق منها للتحقق من الأصول الرقمية.

في حين أن فكرة بناء metaverse ودمج تكنولوجيا blockchain قد تبدو طموحة، فمن المهم التعامل مع هذه الأهداف بعين الشك. ومع ذلك، فإن فريق تطوير Avalon مصمم على تقديم تجربة تمكن اللاعبين من تشكيل عالم اللعبة وفقًا لرغباتهم. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت Avalon قادرة على الارتقاء فوق فشل المحاولات السابقة وإحداث ثورة في نوع MMO كما نعرفه.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو أفالون؟

Avalon هي لعبة قادمة عبر الإنترنت يتم تطويرها بواسطة فريق من خبراء MMO المخضرمين. ويهدف إلى تزويد اللاعبين بتجربة ألعاب ديناميكية وغامرة تشمل أنواعًا وإعدادات مختلفة، مما يسمح لهم بالمساهمة في تقاليد اللعبة وسردها المتطور.

س: كيف تستخدم أفالون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟

تستخدم Avalon أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل Popul8، وهي أداة لإنشاء الشخصيات الإجرائية، وInworld AI، وهو ChatGPT متكامل، لتعزيز إنشاء الشخصية والتفاعل داخل اللعبة. تولد هذه الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي نماذج وحوارات وشخصيات متنوعة غير قابلة للعب بناءً على مطالبات المطورين.

س: ما الذي يميز Avalon عن ألعاب MMO الأخرى؟

وتميز أفالون نفسها من خلال دمجها للاقتصاد الافتراضي و"السيادة الرقمية". يتمتع اللاعبون بالقدرة على امتلاك الأصول والعوالم داخل اللعبة، مع الميزة الإضافية المتمثلة في نقلها بين الألعاب والمنصات المختلفة، وذلك بفضل نظام المصادقة الخاص بشركة Avalon الذي يستخدم تقنية blockchain.

س: كيف تهدف أفالون إلى إحداث ثورة في تفاعل اللاعبين؟

تهدف Avalon إلى تمكين اللاعبين من تشكيل عالم اللعبة وفقًا لرغباتهم. من خلال التطوير الذي يحركه اللاعب والقدرة على امتلاك الأصول ونقلها، يمكن للاعبين المساهمة بنشاط في السرد المتطور وتشكيل تجربة اللعب الشاملة.