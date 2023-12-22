تمساح نادر أبيض اللون ولد في جاتورلاند يثير مسابقة أسماء وسائل التواصل الاجتماعي

في تحول مفاجئ للأحداث، خطف تمساح نادر أبيض اللون الأضواء في جاتورلاند، وهي حديقة ترفيهية شهيرة في فلوريدا. هذا المخلوق الرائع، الذي ولد بحالة تسمى Leucism، لفت انتباه عشاق الحيوانات في جميع أنحاء العالم. تتواصل جاتورلاند الآن مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في تسمية هذا التمساح الفريد وشقيقها.

أحدثت ولادة هذا التمساح الأبيض النادر ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. شارك المئات من المستخدمين اقتراحاتهم للأسماء على فيسبوك. من بين الخيارات الشائعة هي Pearl وMarshmallow وFluffy وSnowball. هناك أيضًا اقتراح مرح للوسي، يشير إلى حالة Leucism. تشمل المقترحات الإبداعية الأخرى بلانش جاتورو، سمايلي، جريتس، ​​جامبو، وفلوريدا دوج.

تعتبر التماسيح الليوسية "أندر تنوع جيني في التمساح الأمريكي" وفقًا لجاتورلاند. على عكس التماسيح البيضاء ذات العيون الوردية، تظهر التمساح الليوسي عيونًا زرقاء نابضة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي طيور التمساح الليوسية على بقع ذات ألوان منتظمة، مما يميزها عن نظيراتها البيضاء.

التمساح الأبيض حديث الولادة وشقيقها، الذي يُظهر لون التمساح الأكثر نموذجية، هما من نسل جيان وآشلي. جيان، الأب، يشترك في صفة leucistic، بينما يظهر أشلي تلوينًا طبيعيًا. يضمن جاتورلاند سلامة وأمن هذه الزواحف غير العادية، ويخطط لتقديمها للجمهور في أوائل العام المقبل ليتعرف عليها الزوار ويتعجبوا منها.

لقد أسر الوصول الآسر لهذا التمساح النادر ذو اللون الأبيض بالكامل خيال الناس وفضولهم. بالإضافة إلى مظهرها الاستثنائي، تعمل هذه التمساح بمثابة تذكير بجمال الطبيعة وتنوعها. وبينما يقترح الجمهور بفارغ الصبر أسماء هذه المخلوقات الساحرة، فمن الواضح أن وجودها سيستمر في ترك انطباع دائم لدى الزوار وعشاق الحيوانات على حد سواء.