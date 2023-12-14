نهاية حقبة: يبدأ الهدم في مطعم السرب الجوي رقم 94 الشهير

بعد ما يقرب من 50 عامًا من التشغيل، أغلق مطعم Aero Squadron رقم 94 المحبوب في مطار فان نويس أبوابه ويواجه الآن الهدم. تم افتتاح المطعم المغطى باللبلاب، والمعروف بحدائقه الساحرة وإطلالاته على مهبط الطائرات، في نوفمبر 1973 وأغلق رسميًا في 20 مايو 2022. ويعرب بيان على الموقع الإلكتروني للمطعم عن الامتنان للعملاء المخلصين ومجتمع الطيران لدعمهم على مر السنين.

أسسه طيار الحرب العالمية الثانية ديفيد تاليشيت، وكان مطعم Aero Squadron رقم 94 جزءًا من شركة المطاعم المتخصصة، والتي تضمنت مؤسسات بارزة أخرى مثل Proud Bird بالقرب من LAX. كانت رؤية Tallichet تتمثل في نقل الضيوف عبر الزمن إلى قصر فرنسي "مدمر"، يجمع بين تجربة تناول الطعام الفريدة وحب الطيران.

ومع ذلك، فقد انتهى عصر المطعم حيث تعمل أطقم الهدم على تفكيك الهيكل. لم يتبق سوى العلامة رقم 94 الشهيرة، لتكون بمثابة تذكير أخير بوجود المطعم الشهير. وفي مكانه، سيتم تشييد مبنى صناعي، إيذانًا بنهاية حقبة مجتمع مطار فان نويس.

إغلاق مطعم السرب الجوي رقم 94 يترك فراغًا في مشهد الطيران المحلي. لعقود من الزمن، كان بإمكان العملاء الاستمتاع بتناول وجبة أثناء مشاهدة الطائرات وهي تغادر وتهبط على بعد مرمى حجر. لقد كان مكانًا للتجمع لعشاق الطيران والطيارين والسكان المحليين على حد سواء، مما يخلق الذكريات ويقيم العلاقات.

أثناء عملية الهدم، تبقى لدى مجتمع الطيران ذكريات جميلة عن مطعم السرب رقم 94 والدور الذي لعبه في إثراء تجربة مطار فان نويس. في حين أن المبنى الصناعي الجديد سيعيد تشكيل المناظر الطبيعية، فإن روح المطعم الشهير ستستمر في العيش في قلوب أولئك الذين يعتزون بتاريخه وأجواءه.