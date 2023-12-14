إغلاق مزارع كروم بالدوين بعد 42 عامًا من النجاح: وداعًا جميلًا

أصدر Baldwin Vineyards، وهو مصنع نبيذ محبوب مملوك لعائلة في باين بوش، نيويورك، إعلانًا مفجعًا بأنه سيتم إغلاقه بعد 42 عامًا من التشغيل. وتمت مشاركة الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، حيث أعربوا عن امتنانهم للدعم المستمر والولاء الذي تلقوه من عملائهم على مر السنين.

شاركت المالكة Wendy Baldwin-Landolina في بيان لها أن قرار الإغلاق كان صعبًا، ولكن تم اتخاذه من أجل إعطاء الأولوية لقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء. سيكون اليوم الأخير من تشغيل الكرم في 31 ديسمبر، حيث يقومون بتوديع رعاتهم المتفانين.

لإحياء ذكرى وجودهم الطويل في وادي هدسون، خططت شركة Baldwin Vineyards لقضاء عطلة نهاية أسبوع وداعية يومي 16 و17 ديسمبر، حيث تقدم الموسيقى الحية وخصومات تصل إلى 35٪ والأطعمة الخفيفة ومزادات النبيذ والجوائز. يهدف هذا الحدث إلى منح عملائهم فرصة أخيرة لرفع كأس، وخلق ذكريات عزيزة، وتوديع مصنع بالدوين للنبيذ في احتفال مليء بالحنين إلى الماضي.

طوال سنوات عملها، أصبحت Baldwin Vineyards مشهورة بنبيذ الفراولة الاستثنائي، وهو قصيدة للمنتجات الوفيرة في المنطقة. لقد لعبوا دورًا مهمًا في مشهد النبيذ المحلي، حيث قدموا للزوار تجربة ممتعة في مقاطعة أولستر الخلابة.

في حين أن إغلاقها يعد بلا شك خسارة لعشاق النبيذ والمتنزهين النهاريين في وادي هدسون، إلا أن الذكريات المشتركة والتأثير الذي أحدثته على المجتمع ستظل قائمة. سيستمر إرث Baldwin Vineyards من خلال اللحظات العزيزة وزجاجات النبيذ التي جمعها العملاء على مر السنين.

لمزيد من المعلومات حول أحداث وداعهم والتعرف على النبيذ الخاص بهم، قم بزيارة baldwinvineyards.com.