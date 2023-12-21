تم اكتشاف تمثال قديم لموسيقي الرقص في ستراتونيكيا

حقق علماء الآثار اكتشافًا مثيرًا خلال أعمال التنقيب الجارية في مدينة ستراتونيكيا القديمة، حيث كشفوا عن تمثال لآلهة الرقص، وهي شخصية محبوبة من الأساطير القديمة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على قطعة أصلية من الفترة الهلنستية منسوبة إلى هذا العمل الفني الشهير، حيث كانت النتائج السابقة عبارة عن نسخ من العصر الروماني.

تقع ستراتونيكيا، المعروفة أيضًا باسم مدينة الحب الأبدي والمصارعين، في منطقة ياتاغان بمقاطعة موغلا في تركيا الحالية. تغطي مساحة واسعة تبلغ 7 كيلومترات، وتُعرف بأنها واحدة من أكبر المدن المبنية من الرخام في العالم. مع اثنين من الحرمين الرئيسيين المخصصين لهيكاتي وزيوس، تتمتع ستراتونيكيا بأهمية تاريخية وثقافية كبيرة.

يُظهر تمثال Dancing Muses، الذي يُعتقد أنه تم إنشاؤه على يد النحات الشهير فيليسكوس في القرن الثاني قبل الميلاد، إتقان الفنان في التقاط الحركة والدقة التشريحية. كان فيليسكوس، الذي ينحدر من المركز الفني لجزيرة رودس خلال الفترة الهلنستية، مشهورًا بمنحوتاته البرونزية، وخاصة تلك التي تصور الرياضيين والآلهة. للأسف، لم ينج أي من أعماله الأصلية، ولم يتبق لنا سوى سجلات ومراجع مكتوبة لمؤلفين قدماء لتقدير مساهماته الفنية.

يوفر الاكتشاف الأخير للتمثال في ستراتونيكيا معلومات قيمة عن الحضور الفني لفيليسكو خلال العصر الهلنستي. تم العثور على التمثال وقاعدته في الثلاجة بمجمع الحمامات الرومانية. ومع ذلك، فإن رأس التمثال وذراعيه كانا مفقودين من أعمال التنقيب.

في السابق، تم العثور على نسخ طبق الأصل من تمثال الفنانات الراقصة في الحمامات الرومانية في مدينة بيرج ورودس القديمة، مما يؤكد شعبيتها وتكرارها على نطاق واسع خلال الفترة الرومانية. سيتم عرض التمثال المكتشف حديثًا قريبًا في متحف موغلا بعد أعمال الترميم اللازمة.

لا يلقي هذا الاكتشاف الرائع الضوء على فن فيليسكوس فحسب، بل يضيف أيضًا إلى فهمنا للتراث الثقافي الغني لستراتونيكيا. ومع استمرار أعمال التنقيب، يظل علماء الآثار يأملون في الكشف عن المزيد من كنوز المدينة القديمة في السنوات القادمة.

صورة الغلاف: Stratonikeia وLagina Excavation من حساب وسائل التواصل الاجتماعي.