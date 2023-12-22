يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لقرار سعر الفائدة وسط توقعات متباينة

يستعد صناع السياسات في البنوك المركزية حول العالم لقراراتهم المقبلة بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يبقي معظمهم أسعار الفائدة ثابتة. ومع ذلك، حذر البنك المركزي النرويجي من أنه من المرجح أن يرفع تكلفة الاقتراض في ديسمبر. وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات البنوك للحصول على أدلة حول التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في العام المقبل، مع استمرار التضخم في الانخفاض من أعلى مستوياته منذ عقود.

يبدو أن السوق والاحتياطي الفيدرالي لديهما آراء مختلفة حول اتجاه أسعار الفائدة. بينما يتوقع السوق سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة طوال عام 2024، كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذرًا في تعليقه، مشيرًا إلى أنه سيكون من السابق لأوانه التكهن بموعد تخفيف السياسة. وشدد باول أيضًا على أن السياسة حاليًا "تقع في المنطقة التقييدية"، مما يشير إلى أن خطر القيام بأكثر من اللازم أو أقل مما ينبغي متوازن.

وأدى التناقض بين توقعات السوق وتصريحات باول إلى تساؤلات حول مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي. يسلط ديفيد نيوهاوزر، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط ليفرمور بارتنرز، الضوء على ذلك بقوله: "إن أكبر خطر على "المخاطرة" هو حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفعل ما يقول له السوق إنه سيفعله".

ويتوقع المشاركون في السوق بأغلبية ساحقة أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على الرغم من أن بعض المتداولين يتوقعون بالفعل خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في وقت مبكر من مارس من العام المقبل. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لعدم الوضوح من بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بوتيرة وحجم التغيرات المستقبلية في أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تعلن البنوك الكبرى في المناطق الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، عن بيانات سياستها قريبًا. وسيراقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن كثب بحثًا عن أي مؤشرات على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2024، خاصة مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

بشكل عام، أدى الاختلاف في التوقعات بين البنوك المركزية والسوق إلى خلق حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. وبينما تتخذ البنوك المركزية قراراتها، يظل السؤال قائما: من الذي سيثبت في نهاية المطاف أنه على حق في توقعاته بشأن تعديلات أسعار الفائدة؟