تعمل مجموعة من المتطوعين على الحفاظ على متنزه برادوك تريل

اجتمعت مؤخرًا مجموعة مخصصة من المتطوعين في Braddock’s Trail Park في شمال هانتينغدون لمعالجة جهود صيانة المسار والحفاظ عليه. بقيادة المنظمة غير الربحية Friends of Norwin Trails، اجتمع حوالي 30 فردًا لإنشاء مسارات جديدة وتطهير المسارات الموجودة في الحديقة.

كان هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي تنظمه منظمة Friends of Norwin Trails، التي تأسست في أكتوبر 2022 لدعم المتنزهات والممرات في شمال هانتينغدون وإيروين وشمال إيروين. تهدف المجموعة إلى تحقيق مكاسب سريعة من خلال التركيز على المناطق غير المستغلة والتي يمكن أن تستفيد من بعض الاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه.

أوضح سكوت جراي، المؤسس المشارك للمنظمة غير الربحية والمتطوع المتمرس في مجموعة صيانة الممرات Trail Pittsburgh، أهمية مراعاة منع التآكل أثناء إنشاء المسار. ومن خلال استخدام الملامح الطبيعية للتلال لتوجيه شكل المسارات، تمكن المتطوعون من زيادة القدرة على المناورة مع تقليل مخاطر التآكل.

أعرب غاري جريبا، وهو متطوع متفاني من شمال هانتينجدون والذي ساعد في الحفاظ على المسارات في وايت أوك بارك، عن إعجابه بعمل جراي في تحويل تلك الحديقة من خلال جهود مماثلة. وأعرب عن أمله في أن يتمكنوا من تحقيق نجاح مماثل في برادوك تريل بارك.

أكدت شانون رايتر، المديرة التنفيذية لمنظمة Keep Pennsylvania Beautiful غير الربحية والمقيمة في شمال هنتنغدون، على الارتباط الشخصي الذي شعرت به تجاه الحديقة. كثيرًا ما تستخدم رايتر المساحة للترفيه عن نفسها وتقدر جمالها باعتباره جوهرة مخفية داخل المجتمع.

تخطط المجموعة التطوعية للعودة إلى Braddock's Trail Park في يناير لإجراء المزيد من أعمال صيانة المسار، وإظهار التزامهم المستمر بالحفاظ على الجمال الطبيعي للمنطقة. ومن خلال جهودهم الجماعية، يأملون في رفع مستوى الوعي وتشجيع المزيد من الناس على تقدير واستخدام هذا الكنز المحلي.