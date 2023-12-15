الطوارئ الكيميائية في لابورت تطالب بالاحتماء في مكانها

ملخص: أدت حالة طوارئ كيميائية في شركة ALTIVIA Specialty Chemicals في لا بورت، تكساس، إلى إصدار أمر بالبقاء في المكان ثم رفعه لاحقًا. وتم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بسبب التعرض ولكن حالتهم مستقرة. كان الإطلاق الكيميائي للفوسجين هو سبب حالة الطوارئ.

واجهت مدينة لابورت بولاية تكساس حالة طوارئ كيميائية بعد ظهر يوم الاثنين، مما دفع السلطات إلى إصدار أمر بالبقاء في مكانها. وظل الأمر ساري المفعول لمدة ساعة تقريبًا قبل أن يتم رفعه، مما جلب الراحة للسكان. تم تحديد سبب الحالة الطارئة على أنه إطلاق مادة كيميائية للفوسجين، وفقًا لمكتب إدارة الطوارئ.

وأكد مسؤولون من مكاتب القاضية لينا هيلداغو أنه تم نقل ثمانية أفراد إلى المستشفيات بعد تعرضهم للمادة الكيميائية في شركة ALTIVIA Specialty Chemicals. ولحسن الحظ، تم الإبلاغ عن أن حالة الثمانية جميعهم مستقرة عند مغادرة المنشأة. استجابت فرق الطوارئ على الفور للتعامل مع الوضع، ومع تراجع التهديد، بدأت في التسريح. تستمر مراقبة التلوث في مقاطعة هاريس في إجراء المراقبة الاحترازية.

أصدرت ALTIVIA Specialty Chemicals بيانًا تقر فيه بالحادث. وقد أبلغوا عن تمزق جهاز تحرير الضغط في منشأة لابورت الخاصة بهم، مما أدى إلى إطلاق غاز الفوسجين. وعلى الرغم من وجود دلائل تشير إلى أن الأبخرة ربما انتشرت إلى ما وراء خط السياج الجنوبي للمنشأة، فقد أكدت شركة ALTIVIA أنه تم إيقاف عملياتها واحتواء الانبعاث. ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في منشأتهم.

الفوسجين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هو غاز سام يمكن أن يسبب ضائقة تنفسية حادة ومضاعفات صحية أخرى عند التعرض له. تظل سلامة الموظفين والمجتمعات المجاورة والبيئة أولوية قصوى بالنسبة لشركة ALTIVIA حيث تعمل بشكل وثيق مع مدينة لا بورت ومقاطعة هاريس والسلطات الأخرى ذات الصلة لمعالجة الوضع.

إن الاستجابة السريعة والاحتواء الناجح لحالة الطوارئ الكيميائية هي بمثابة شهادة على التنسيق والاجتهاد بين فرق إدارة الطوارئ المعنية. ومع استمرار التحقيقات، ستتم مراجعة تدابير السلامة وتعزيزها لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.