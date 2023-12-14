أفضل 15 نوعًا من الأطعمة الغنية بالألياف يمكنك العثور عليها في Trader Joe's

هل تبحث عن الأطعمة الغنية بالألياف لدمجها في نظامك الغذائي؟ لقد قام Trader Joe بتغطيتك. فيما يلي أفضل 15 نوعًا من الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكنك العثور عليها في Trader Joe's:

1. الشوفان الملفوف: الشوفان الملفوف متعدد الاستخدامات ومليء بالألياف، وهو مثالي لوجبة إفطار دسمة أو ألواح الجرانولا محلية الصنع.

2. العدس: مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف، ويمكن إضافة العدس إلى الحساء، والسلطات، أو صنعه في برغر العدس.

3. بذور الشيا: هذه البذور الصغيرة هي مصدر قوي للألياف ويمكن إضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو دقيق الشوفان.

4. خبز الحبوب الكاملة: يقدم Trader Joe's مجموعة متنوعة من خبز الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والمواد المغذية الأساسية.

5. اللوز: خيار رائع للوجبات الخفيفة، فاللوز ليس غنيًا بالألياف فحسب، بل غني أيضًا بالدهون الصحية والبروتين.

6. الفاصوليا السوداء: يمكن إضافة الفاصوليا السوداء المتنوعة والغنية بالألياف إلى السلطات أو التاكو أو استخدامها كقاعدة للبرغر النباتي.

7. الفشار: من المثير للدهشة أن الفشار هو مصدر جيد للألياف ويقدم Trader Joe's مجموعة متنوعة من الخيارات بما في ذلك الإصدارات العضوية والمملحة قليلاً.

8. الشعير اللؤلؤي: استخدم الشعير اللؤلؤي في الحساء أو اليخنة أو كبديل للأرز لزيادة كمية الألياف التي تتناولها.

9. البروكلي: ليس غنيًا بالألياف فحسب، بل إنه مليء أيضًا بالفيتامينات والمعادن. استمتع بها مطهوة على البخار، أو مشوية، أو مضافة إلى البطاطس المقلية.

10. الأفوكادو: الأفوكادو ليس غنيًا بالدهون الصحية فحسب، بل يحتوي أيضًا على كمية جيدة من الألياف. أضفه إلى السلطات أو السندويشات أو استخدمه كطبقة من الخبز المحمص.

11. الكينوا: حبوب خالية من الغلوتين وغنية بالبروتين والألياف، وتعتبر الكينوا قاعدة رائعة للسلطات والأطباق.

12. التوت: من بين أعلى نسبة الألياف بين الفواكه، يعتبر التوت وجبة خفيفة مثالية أو إضافة إلى الزبادي ودقيق الشوفان.

13. البازلاء الخضراء: البازلاء الخضراء المجمدة من Trader Joe هي طريقة مناسبة لإضافة الألياف إلى وجباتك.

14. البطاطا الحلوة: غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، والبطاطا الحلوة متعددة الاستخدامات ويمكن تحضيرها بعدة طرق.

15. ادامامي: فول الصويا الصغير هذا ليس غنيًا بالبروتين فحسب، بل غني أيضًا بالألياف. استمتع بها كوجبة خفيفة أو أضفها إلى وجباتك للحصول على دفعة غنية بالبروتين.

إن دمج هذه الأطعمة الغنية بالألياف من Trader Joe's في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي والرفاهية العامة. تذكر أن تزيد من تناول الألياف تدريجيًا وشرب الكثير من الماء للمساعدة في عملية الهضم. تسوق سعيد وتناول طعام صحي!